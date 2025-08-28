Olcsó szeletek, drága következmények: így kavarta fel a Lidl az ország tortájának hagyományát

Az ország tortája hagyománya 2007 óta a magyar cukrászat egyik legfontosabb eseménye: minden évben pályázat útján választják ki azt a süteményt, amelyet először augusztus 20-án kóstolhat meg a nagyközönség. A verseny célja, hogy bemutassa a hazai cukrászok kreativitását, és hogy a díjnyertes torta a cukrászdákban méltó ünnepi desszertként jelenjen meg. Az idillt azonban idén beárnyékolta egy váratlan fordulat. A Lidl csütörtöktől mindössze 1200 forintért kínálja az ország cukormentes tortája hasonmását, ami komoly felháborodást váltott ki a szakmában.

Az Almódózó, az ország cukormentes tortája 2025-ben– ebből a receptből készült a Lidl-ben árult vitatott változat is.

Forrás: cukraszat.net

Az ország cukormentes tortája - új fejlemények

Ahogy azt már megírtuk, a Lidl által forgalmazott változat tömegtermelésben készül, jóval olcsóbban, mint amennyiért egy kézműves cukrászda elő tudná állítani, és a szakmai szervezetek szerint ezzel tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki. A terméket egy ipartestületi tag cukrász szállította a láncnak, ám a szakma szerint az ár irreálisan alacsony, és tisztességtelen versenyt teremt a kézműves cukrászdákkal szemben.

Most újabb fejlemény látott napvilágot. Az ipartestület közleményben tudatta, hogy az érintett készítésre jogosult tagvállalkozás szabálytalanul járt el: elmulasztotta a viszonteladói bejelentkezési kötelezettséget, valamint engedély nélkül és helytelenül használja a csomagoláson feltüntetett hivatalos logót. Ez – a közlemény szerint – alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

Az ipartestület jelezte: az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal egyeztetve fognak intézkedni a történtek kapcsán, hiszen a cukormentes torta hagyományosan a minőségi, kézműves cukrászatot kellene hogy képviselje. Az alapítvány írta ki a cukormentes torta pályázatát, és ők bírálták el a versenyre érkezett alkotásokat is.

A boltlánc akciós újságjában is hirdetett, téglatest formájú süteménye: a 2025-ös ország cukormentes tortájának receptje alapján készült, 1200 forintért

Forrás: akcios-ujsag.hu

1200 forint: reális vagy veszteséges?

A Lidl akciós újságjában feltüntetett 1200 forintos ár szintén kritikát váltott ki. A közlemény szerint ez az összeg az alapanyagok és a termelési költségek alattinak számít. A szervezet úgy fogalmazott: a multinacionális láncok gyakran alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy egy-egy terméket kizárólag marketingeszközként, akár pénzügyi haszon nélkül árusítanak, pusztán azért, hogy vásárlókat vonzzanak az üzletbe.