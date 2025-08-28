1 órája
Olcsó szeletek, drága következmények: így kavarta fel a Lidl az ország tortájának hagyományát
A díjnyertes sütemény most váratlanul a boltok polcain bukkant fel, méghozzá feltűnően alacsony áron. Az ország cukormentes tortája körül emiatt szakmai vita bontakozott ki, amely etikai és jogi kérdéseket is felvetett.
Az ország tortája hagyománya 2007 óta a magyar cukrászat egyik legfontosabb eseménye: minden évben pályázat útján választják ki azt a süteményt, amelyet először augusztus 20-án kóstolhat meg a nagyközönség. A verseny célja, hogy bemutassa a hazai cukrászok kreativitását, és hogy a díjnyertes torta a cukrászdákban méltó ünnepi desszertként jelenjen meg. Az idillt azonban idén beárnyékolta egy váratlan fordulat. A Lidl csütörtöktől mindössze 1200 forintért kínálja az ország cukormentes tortája hasonmását, ami komoly felháborodást váltott ki a szakmában.
Az ország cukormentes tortája - új fejlemények
Ahogy azt már megírtuk, a Lidl által forgalmazott változat tömegtermelésben készül, jóval olcsóbban, mint amennyiért egy kézműves cukrászda elő tudná állítani, és a szakmai szervezetek szerint ezzel tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki. A terméket egy ipartestületi tag cukrász szállította a láncnak, ám a szakma szerint az ár irreálisan alacsony, és tisztességtelen versenyt teremt a kézműves cukrászdákkal szemben.
Most újabb fejlemény látott napvilágot. Az ipartestület közleményben tudatta, hogy az érintett készítésre jogosult tagvállalkozás szabálytalanul járt el: elmulasztotta a viszonteladói bejelentkezési kötelezettséget, valamint engedély nélkül és helytelenül használja a csomagoláson feltüntetett hivatalos logót. Ez – a közlemény szerint – alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.
Az ipartestület jelezte: az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal egyeztetve fognak intézkedni a történtek kapcsán, hiszen a cukormentes torta hagyományosan a minőségi, kézműves cukrászatot kellene hogy képviselje. Az alapítvány írta ki a cukormentes torta pályázatát, és ők bírálták el a versenyre érkezett alkotásokat is.
1200 forint: reális vagy veszteséges?
A Lidl akciós újságjában feltüntetett 1200 forintos ár szintén kritikát váltott ki. A közlemény szerint ez az összeg az alapanyagok és a termelési költségek alattinak számít. A szervezet úgy fogalmazott: a multinacionális láncok gyakran alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy egy-egy terméket kizárólag marketingeszközként, akár pénzügyi haszon nélkül árusítanak, pusztán azért, hogy vásárlókat vonzzanak az üzletbe.
A közleményben ugyanakkor az is szerepel, hogy az érintett tagvállalkozás tájékoztatása szerint egyszeri beszállításról volt szó, így a Lidl nem tervezi folyamatosan kínálni a terméket.
Az ipartestület az ügyben a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) fordult, és információt kért arról, hogy létezik-e szabályozás arra vonatkozóan, egy kiskereskedelmi lánc értékesíthet-e beszerzési áron vagy az alatt cukrászterméket. A GVH válaszától függően további jogi lépések várhatók.
