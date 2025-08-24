1 órája
Orrmandula műtét: meddig lehet várni? Tényleg azonnal kikapják, vagy van alternatíva?
A gyerek megfázásából könnyen lehet krónikus orrmandula-megnagyobbodás és gyulladás. A gyerekorvossal jártuk körbe, meddig lehet várni az orrmandula műtéttel.
Legutóbb a nyári gyerekbetegségekről beszéltünk, lassan azonban ráfordulunk az őszre és a légúti járványokkal telített időszakokra. Ezt minden szülő orrcseppel, inhalálással vagy gőzöléssel, súlyosabb esetben antibiotikummal felszerelkezve vészeli át. A gyerekek egyik betegségből a másikba esnek, az orrmandula és torokmandula begyullad. Ám a megnagyobbodás a műtétig vezethet. Meddig lehet ezzel várni, mikor veszik ki az orrmandulát?
Orrmandula műtét - de mikor?
Ifjabb dr. Bense Tamás gyermekorvossal beszéltük ki a Kemma.hu legújabb podcastjében: meddig lehet várni egy orrmandula műtéttel és mik az egyéb terápiák a megnagyobbodott mandulák lohasztásában. A háziorvos szerint manapság óvatosabban kelezik a szakorvosok és háziorvosok az orr- és torokmandula kivételét, hiszen a szülővel és a gyerekkel együtt kell mérlegelni a döntés következményét. Például a műtéti kockázatokat nem lehet félvállról venni.
Mint kiemelte: a mandulák a szervezet védelmi funkcióját látják el alapesetben. Egy-egy náthás időszakban természetes, hogy ezek a szervek megnagyobbodnak. A baj akkor kezdődik, ha ez kóros és állandósult formát ölt.
– A szülőknek megszólalhat a vészcsengő, ha a gyerek például tartósan nem hall jó, visszatérő középfülgyulladással küzd, állandóan be van dugulva az orra, vagy éjszaka légzéskimaradásai vannak az orr- és hallójáratot eldugító, megnagyobbodott orrmandula miatt – emelte aki a gyerekorvos. Ilyenkor az első lépés a háziorvos, majd a fül-orr-gégész szakorvos.
Torokmandula-műtét: életmentő is lehet
– Elképzelhető, hogy a megnagyobbodott mandula hátterében gyerekkori allergia áll - amely egyébként az egyik vezető gyermekbetegség. Ezt ki kell vizsgálni, és a megfelelő terápiát kell alkalmazni rá – részletezte az orvos.
Jó esetben az orrmandula 10 éves korig visszahúzódhat, kevésbé növekedhet meg egy-egy betegség okán. Így annak eltávolítása is mérlegelés kérdése: a fentebb sorolt tünetek az életminőségre lehetnek olyan hatással, amely miatt akár 3 éves korban kivehető a mandula.
A torokmandulák megnagyobbodása főleg bakteriális eredetű lehet. Ilyenkor az antibiotikum terápia segíthet, ám a krónikussá váló gyulladás nyelési nehézséget, sőt, legrosszabb esetben vérmérgezést is okozhat. A torokmandula-műtét sokszor akár életmentő is lehet.
A gyermekorvos azt is elmondta, dönthet-e úgy a szülő, hogy nem műtteti meg a gyermekét – többek közt erről is beszélt még podcast adásunkban.
Kemma.hu podcast
- Képes történelem 98.: Hidegzuhanytól a senior úszóbajnokságon át a 100 éves Bede István köszöntéséig
- Képes történelem 96.: Képek, szobrok, események Tatabánya 1998-as éveiből +fotók
- Tatabánya ifjú gitárhőse már nem csak a rockot zúzza - de videón pörgetett egy Metallicát
- Kulisszatitkok az Origó Filmstúdióból: beszélgetés Cserteg Istvánnal
- Kemma Sportpodcast: a hétvége sporteseményei egy helyen