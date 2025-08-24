Orrmandula műtét: meddig lehet várni? Tényleg azonnal kikapják, vagy van alternatíva?

Legutóbb a nyári gyerekbetegségekről beszéltünk, lassan azonban ráfordulunk az őszre és a légúti járványokkal telített időszakokra. Ezt minden szülő orrcseppel, inhalálással vagy gőzöléssel, súlyosabb esetben antibiotikummal felszerelkezve vészeli át. A gyerekek egyik betegségből a másikba esnek, az orrmandula és torokmandula begyullad. Ám a megnagyobbodás a műtétig vezethet. Meddig lehet ezzel várni, mikor veszik ki az orrmandulát?

Dr. Bense Tamás gyermekorvos az orrmandula műtétről beszélt

Forrás: beküldött

Orrmandula műtét - de mikor?

Ifjabb dr. Bense Tamás gyermekorvossal beszéltük ki a Kemma.hu legújabb podcastjében: meddig lehet várni egy orrmandula műtéttel és mik az egyéb terápiák a megnagyobbodott mandulák lohasztásában. A háziorvos szerint manapság óvatosabban kelezik a szakorvosok és háziorvosok az orr- és torokmandula kivételét, hiszen a szülővel és a gyerekkel együtt kell mérlegelni a döntés következményét. Például a műtéti kockázatokat nem lehet félvállról venni.

Mint kiemelte: a mandulák a szervezet védelmi funkcióját látják el alapesetben. Egy-egy náthás időszakban természetes, hogy ezek a szervek megnagyobbodnak. A baj akkor kezdődik, ha ez kóros és állandósult formát ölt.

– A szülőknek megszólalhat a vészcsengő, ha a gyerek például tartósan nem hall jó, visszatérő középfülgyulladással küzd, állandóan be van dugulva az orra, vagy éjszaka légzéskimaradásai vannak az orr- és hallójáratot eldugító, megnagyobbodott orrmandula miatt – emelte aki a gyerekorvos. Ilyenkor az első lépés a háziorvos, majd a fül-orr-gégész szakorvos.

Torokmandula-műtét: életmentő is lehet

– Elképzelhető, hogy a megnagyobbodott mandula hátterében gyerekkori allergia áll - amely egyébként az egyik vezető gyermekbetegség. Ezt ki kell vizsgálni, és a megfelelő terápiát kell alkalmazni rá – részletezte az orvos.

Jó esetben az orrmandula 10 éves korig visszahúzódhat, kevésbé növekedhet meg egy-egy betegség okán. Így annak eltávolítása is mérlegelés kérdése: a fentebb sorolt tünetek az életminőségre lehetnek olyan hatással, amely miatt akár 3 éves korban kivehető a mandula.