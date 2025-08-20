augusztus 20., szerda

Díjak

2 órája

Oroszlány díszpolgára lett Csáky Mária

Címkék#díj#díszpolgár#oroszlány

Oroszlányban is kiosztották a díjakat és a kitüntetéseket. Átadták Oroszlány város díszpolgára címet is.

Kemma.hu

Augusztus 20-án több helyen adtak át kitüntetéseket és díjakat igazán különleges embereknek. Ez Oroszlányban sem volt máshogy. Czunyiné dr. Bertalan Judit a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy a Szent István Nap alkalmából tartott oroszlányi ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át hagyományosan a város elismeréseit. És Oroszlány város díszpolgára címet is átadták Csáky Máriának.

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Oroszlány Város Díszpolgára és kitüntetettjei

„Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt kapott: Emődi Ferencné

„Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt kapott: DrächsleRr Istvá

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Gál Domonkos

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Kovácsné Kelemen Valéria

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Nagyné Batin Erika

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Papp Mihályné - Halmai Mária Magdolna

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Vágó Lajos Gábor

Esztergom város díszpolgára címét is átadták.

 

