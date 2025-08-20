2 órája
Oroszlány díszpolgára lett Csáky Mária
Oroszlányban is kiosztották a díjakat és a kitüntetéseket. Átadták Oroszlány város díszpolgára címet is.
Augusztus 20-án több helyen adtak át kitüntetéseket és díjakat igazán különleges embereknek. Ez Oroszlányban sem volt máshogy. Czunyiné dr. Bertalan Judit a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy a Szent István Nap alkalmából tartott oroszlányi ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át hagyományosan a város elismeréseit. És Oroszlány város díszpolgára címet is átadták Csáky Máriának.
Oroszlány Város Díszpolgára és kitüntetettjei
„Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt kapott: Emődi Ferencné
„Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt kapott: DrächsleRr Istvá
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Gál Domonkos
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Kovácsné Kelemen Valéria
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Nagyné Batin Erika
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Papp Mihályné - Halmai Mária Magdolna
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél kapott: Vágó Lajos Gábor
