Durva, mi minden nő ki a tatai várfalból – most végre rendbe teszik

Közösségi kezdeményezésre, szakmai együttműködésben kezdődött meg a tatai Öreg-tó vízzel érintkező kő partfalának alapos megtisztítása. A látványos, de annál fontosabb munkálatokat mindössze egy nap alatt végzik el – hosszú távú eredmények reményében.

Az Öreg-tó kőből rakott partfalát takarították meg a kövezet közé nőtt növényektől

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A tatai Öreg-tó partján sétálók különleges jelenetnek lehetnek tanúi augusztus első napjaiban. A szakemberek egy, sétahajóval tolt, vízen úszó pontonon dolgozva metszették vissza és távolították el a falba kapaszkodó növényzetet a Korzótól egészen a lovardáig. A vízzel érintkező kőfal megtisztítása nem csupán a városkép szempontjából fontos – a beavatkozás célja, hogy megóvják a védművet és a partfal szerkezetét a hosszú távú károsodástól.

Megszépül az Öreg-tó kőfala

A helyszínen Csicsai Frigyes, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. főkertészétől megtudtuk, hogy a munka egy lakossági felajánlás nyomán indult el. Zöldi György, a Tatai Hajózás vezetője vetette fel, hogy ideje lenne rendbe tenni ezt a régóta elhanyagolt, de fontos partszakaszt. A munkálatokhoz pedig felajánlották a pontont és a sétahajót. A javaslat mellé a városgazda szakemberei is csatlakoztak, és hamarosan összehangolt munka indult el a partfal teljes hosszán.

A főkertész szerint a burjánzó növényzet látványa nem csak a városképet rontja.

– Komoly műszaki problémát is jelent, ha a fák, bokrok és más gyökérsarjak megkapaszkodnak a kőfalban. Az évek alatt a gyökerek szétfeszítik a köveket, a repedésekbe bejut a víz, ami tovább gyengíti a szerkezetet. Ha ez így folytatódik, idővel akár a sétány stabilitása is veszélybe kerülhet – magyarázta Csicsai Frigyes, aki azt is megmutatta, hogy melyik rész okozta a legnagyobb problémát a védműben: egy jegenyenyár sarj a partfalból tört elő, és nemcsak a falat, de már a sétány burkolatát is megemelte.

Feltörte a burkolatot

– Ez a magonc tulajdonképpen egy nagyobb nyárfa gyökérrendszeréről hajtott ki, de mára különálló növényként él, és már több évnyi visszavágás sem tudta tartósan visszaszorítani – magyarázta a főkertész. – Most végre lehetőség nyílt arra, hogy vízről dolgozva a mélyebben húzódó, idősebb fásszárú részeket is eltávolítsuk.