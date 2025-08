Így készül az Ördög Pradát visel második része – első képek és érdekességek

Az Ördög Pradát visel első része máig kultikus film, amelyet David Frankel rendezett, forgatókönyvét Aline Brosh McKenna írta, Lauren Weisberger azonos című regénye alapján. A 2006-os alkotás Anne Hathaway és Meryl Streep emlékezetes alakításával az elit divatvilág és a munkahelyi hatalmi viszonyok éles bemutatásává vált – 326 millió dolláros bevételével és két Oscar-jelölésével a filmtörténet fontos darabjának számít, amit a Town and Country magazin anyagai is alátámasztanak.

Ördög Pradát visel kulisszák: új részletek a forgatásról

Az Ördög Pradát visel – ikonikus film a divat és hatalom világából

A film Andy Sachs életének átalakulását mutatja be, aki a Runway divatmagazinnál helyezkedik el, és hamar szembesül Miranda Priestly szigorú, már-már megfélemlítő vezetésével, valamint Emily Charlton helyettes szerepével, ahol a munkahelyi hierarchia és túlélési stratégiák bontakoznak ki. A Page Six elemzése szerint a munkahelyi hatalmi viszonyokat és a divat világának kegyetlenségét jól tükrözik a karakterek közötti dinamikák. A film társadalmi kritikaként is értelmezhető, ahol a divat státusz- és hatalomjelzőként jelenik meg, ezt több kritikai visszhang is megerősítette, miközben a bevételi eredmények is kiemelkedők voltak.

Az Ördög Pradát visel több értelmezési szinten is hatásos a Town and Country magazin szerint: a power dynamics megmutatja a munkahelyi és személyes kapcsolatok összetettségét, miközben a divatszemiotika a ruházaton keresztül közvetít társadalmi üzeneteket. Korai feminista narratívaként a film a női ambíciók, önfeladás és identitás kérdéseit járja körbe.

Több mint nosztalgia – Mit ígér a folytatás?

A második rész forgatása 2025 nyarán indult New Yorkban, majd Olaszországban folytatódott. A stáb visszahozza Anne Hathaway-t, Meryl Streep-et, Emily Blunt-ot és Stanley Tuccit, új szereplőként Kenneth Branagh és Simone Ashley csatlakozik. A második rész nem pusztán nosztalgia, hanem friss szemlélettel mutatja be a 21. századi divat- és média környezetet, újrafogalmazva a munkahelyi hatalom és személyes identitás kérdéseit. Az első rész szellemiségét megőrizve, modern problémákat tűz napirendre, miközben a divat örök játszmái és a hatalom dinamikája továbbra is központi téma marad. A történet fókuszában a nyomtatott sajtó hanyatlása, valamint a divatipar változásai állnak, miközben a jelmezek továbbra is kulcsszerepet kapnak – Molly Rogers jelmeztervező munkája a klasszikus és modern stílusok keverékét hozza, Gabriela Hearst, Dior és Chanel darabjaival. Anne Hathaway egyes ruhái direkt visszautalnak az első rész ikonikus megjelenésére, amit a The guardian magazin részletesen bemutat.