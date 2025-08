Orbán Viktor: nem vállalom azt a felelősséget, hogy akár csak egyetlen fiatal is meghaljon Ukrajnáért

Az ellenzéki sajtó elemzéseiről szólva elmondta: sokat fognak dolgozni és nagyot nyernek majd. A kampány során a kutatásoknak nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani, az a fontos, hogy mi a valóságos közvélemény.

A közéletről való kommunikációról hangoztatta: minden felköltözött a digitális térbe. A digitális tér útján való kommunikációt a jobboldalnak is meg kell tanulnia, hisz a fiatalok is ebben a digitális térben lógnak. De nem csak ők – tette hozzá, például az uniós miniszterelnöki csúcson is sokan lógnak a telefonjukon.

– Ez egy új nyelvezet, új módszer. Ha ott nem tudják úgy elmondta, amit akarnak, akkor nincs győzelem sem – vélekedett a miniszterelnök. Digitális honfoglalásnak nevezte ezt, hogy ezen a platformon is megtanuljon a jobboldal kommunikálni. Mint kiemelte: erre jött létre a Digitális Polgári Kör is.

Sok segítség az adózásban, lakáshoz jutásban

A háború miatt nehéz magas gazdasági fellendülést elérni, hanem meg kell tartani, ami van.

– Hat hónapja vergődök, sámfázom, gyomrozom, faragom, fúrom ezt a 3 százalékos otthonteremtési programot. Amikor kigondoltuk, akkor úgy volt, hogy békeévnek nézünk elébe. Ám nem így lett, de nem adtuk fel – tette hozzá.

Orbán Viktor az Otthon Start Programon túl kiemelte: az édesanyák adókedvezményekkel való megsegítése is egy hatalmas előrelépés itthon. Hozzátette: az édesanyáknak ez a segítség kiemelkedően fontos, ezt SZJA-kedvezményekkel tudják megtenni, így a négy-, a három-, és hamarosan a kétgyerekes édesanyák is adómentesek lesznek.

– A gyermeket vállaló nők semmilyen körülmények között nem lehetnek anyagilag kiszolgáltatva, erről szól az adóforradalom – mondta, és kiemelte: a jelenlegi háborús helyzet, gazdasági nehézség közepette is meg tudták ezt csinálni. Emellett elismerte, hogy van még mit tenni.

Emlékeztetett: 2010-ben a csőd széléről vették át a kormányzást, ahhoz képest a kormány körülbelül a 70 százalékát elvégezte az elmaradt munkának. Kijelentette: még szükség van 4-6 évre, és utána már a közszolgáltatások terén sem lesz szégyellnivalója Magyarországnak, még a nyugati országokhoz mérten sem.