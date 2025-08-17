Kilenc évesen már az Operettszínházban lépett fel az oroszlányi színészpalánta

Amikor hatévesen a Budapesti Operettszínház nézőterén ült, talán maga sem hitte el, hogy egyszer majd onnan, a színpadról fog visszanézni a közönségre. Boldog Zsófi szülei egy különleges élménnyel szerették volna megajándékozni: elvitték az Elisabeth című musicalre. Akkor még nem tudták, hogy ezzel elindítanak valamit, ami örökre megváltoztatja a lányuk életét.

Zsófi kilenc évesen állhatott fel először az Operettszínház színpadára. A fotó a mikroport beálláson készült

Forrás: beküldött

– Rajongtam Sissiért, és a mai napig így van. Az első felvonás végén van egy nagyon meghatározó dal, ami teljesen elvarázsolt. Könnyes szemmel mondtam anyának: én egyszer ezen a színpadon fogok állni – idézte fel mosolyogva Zsófi.

Az Operettszínház színpada azóta is Zsófi álma

Pedig ekkor még semmi sem utalt arra, hogy színészi pályára készül.

– Óvodában alig tudtam megtanulni három verset, nem mertem kiállni, nagyon csendes, visszahúzódó lány voltam – mesélte. Az Elisabeth azonban mindent megváltoztatott: mesedal és pop helyett otthon operett szólt a hangfalból, minden ünnepre színházjegyet kért, és még a születésnapi tortáján is Oszvald Marika mosolygott.

– Sőt, később énekelhettem is vele Oroszlányban – óriási élmény volt – tette hozzá.

Több száz gyerek közül választották ki

Három évvel később, kilencévesen, egy reggeli tévéműsorban meglátta, hogy a Budapesti Operettszínház gyerekszereplőket keres.

Forrás: beküldött

– Anyával csak összenéztünk: Megpróbálod? – Meg! – mondtam. Száz gyerek közül választottak ki, három lányt vettek fel, én voltam az egyik – mesélte. A meghallgatás nem volt könnyű: rögtönzött tánc, gyorsan megtanulandó koreográfia, kottából éneklés – amit Zsófi akkor látott először éles helyzetben.

– Soha nem énekeltem kottából, mindig hallás után tanultam, de megoldottam. Minden fordulónál azt mondták, csak hármat vesznek fel, és végül ott álltunk hárman. Felfoghatatlan volt.

Az Isten pénze című musicalben kapott szerepet, két éven át játszott a társulattal.

– Felnőtt színészekkel voltam beállásokon, portmikrofonom volt, énekeltem, táncoltam – hatalmas dolog volt ez gyerekként – emlékezett vissza.

Iskola, mesterek és magánszínházak

Zenei tanulmányait a Hemo Musical Studioban kezdte, majd a tatai Menner Bernát Zeneiskolában folytatta, ahol hat évig tanult Pitti Katalin operaénekesnél.