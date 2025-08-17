3 órája
Kilenc évesen már az Operettszínházban lépett fel az oroszlányi színészpalánta
„Könnyes szemmel mondtam anyának: egyszer én is ott fogok állni a színpadon”. Az oroszlányi Boldog Zsófinak kilencévesen teljesült az álma. Az Operettszínház színpadán állhatott.
Amikor hatévesen a Budapesti Operettszínház nézőterén ült, talán maga sem hitte el, hogy egyszer majd onnan, a színpadról fog visszanézni a közönségre. Boldog Zsófi szülei egy különleges élménnyel szerették volna megajándékozni: elvitték az Elisabeth című musicalre. Akkor még nem tudták, hogy ezzel elindítanak valamit, ami örökre megváltoztatja a lányuk életét.
– Rajongtam Sissiért, és a mai napig így van. Az első felvonás végén van egy nagyon meghatározó dal, ami teljesen elvarázsolt. Könnyes szemmel mondtam anyának: én egyszer ezen a színpadon fogok állni – idézte fel mosolyogva Zsófi.
Az Operettszínház színpada azóta is Zsófi álma
Pedig ekkor még semmi sem utalt arra, hogy színészi pályára készül.
– Óvodában alig tudtam megtanulni három verset, nem mertem kiállni, nagyon csendes, visszahúzódó lány voltam – mesélte. Az Elisabeth azonban mindent megváltoztatott: mesedal és pop helyett otthon operett szólt a hangfalból, minden ünnepre színházjegyet kért, és még a születésnapi tortáján is Oszvald Marika mosolygott.
– Sőt, később énekelhettem is vele Oroszlányban – óriási élmény volt – tette hozzá.
Több száz gyerek közül választották ki
Három évvel később, kilencévesen, egy reggeli tévéműsorban meglátta, hogy a Budapesti Operettszínház gyerekszereplőket keres.
– Anyával csak összenéztünk: Megpróbálod? – Meg! – mondtam. Száz gyerek közül választottak ki, három lányt vettek fel, én voltam az egyik – mesélte. A meghallgatás nem volt könnyű: rögtönzött tánc, gyorsan megtanulandó koreográfia, kottából éneklés – amit Zsófi akkor látott először éles helyzetben.
– Soha nem énekeltem kottából, mindig hallás után tanultam, de megoldottam. Minden fordulónál azt mondták, csak hármat vesznek fel, és végül ott álltunk hárman. Felfoghatatlan volt.
Az Isten pénze című musicalben kapott szerepet, két éven át játszott a társulattal.
– Felnőtt színészekkel voltam beállásokon, portmikrofonom volt, énekeltem, táncoltam – hatalmas dolog volt ez gyerekként – emlékezett vissza.
Iskola, mesterek és magánszínházak
Zenei tanulmányait a Hemo Musical Studioban kezdte, majd a tatai Menner Bernát Zeneiskolában folytatta, ahol hat évig tanult Pitti Katalin operaénekesnél.
– A lemezén is énekeltem, és a mai napig segíti az utamat – mondta hálásan. Majd Csóka Anitánál tanult Budapesetn operett, sanzon, kuplé és musical irányban. Középiskolás éveit a Tatai Református Gimnáziumban töltötte, ahol az iskolai darabokban is rendszeresen fellépett, például a József és a színes, szélesvásznú álomkabát című produkcióban (mesélőként) és az István, a király rockoperában (Gizellaként).
Színpadi tapasztalatait nemcsak iskolai keretek között, hanem több magánszínháznál is bővítette. Kilencedikes korában, 2021 novemberében főszerepet kapott például a „Ron világa” című darabban, amelyet az Off Broadway Színház mutatott be. Ezen kívül hét éven át tagja volt az oroszlányi Kadarka színtársulatnak, ahol folyamatosan színpadon állt. Az utóbbi években a Hangok Szárnyán Musical színpadon is szerepelt Marinkovics Zsófia, Vágó Zsuzsi és Kocsis Dénes vezetésével.
Saját műsorral is fellép
Az elmúlt években saját műsoraival járja a térséget, sőt, Szlovákiában is többször fellépett már. „Imádok fellépni járni” – mondja mosolyogva, hozzátéve, hogy ezek az alkalmak igazi tanulóhelyzetek számára. Fontos részei az életének, ugyanúgy, mint a színház, hiszen minden egyes önálló fellépés során új tapasztalatokat szerez és művészként is fejlődik.
Zsófi hangsúlyozta: mindezt a családja és tanárai támogatása nélkül nem érhette volna el. „Hálás vagyok a szüleimnek, a tanáraimnak, és minden színháznak, színésznek, aki segítette az utamat. Nélkülük nem tartanék itt” – fogalmazott.
Új fejezet előtt
Idén felvételt nyert a Bánfalvy Ági Színészképzőbe, emellett a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója lesz.
– Az a legnagyobb vágyam, hogy egész életemben színpadon lehessek. Nem hiszek abban, hogy ebből ki lehet öregedni – vallja. Bár nem zárja ki, hogy felnőttként az Operettszínházban térjen vissza, számára minden zenés színház cél lehet. „Onnantól kezdve a csillagos ég a határ” – mondta mosolyogva.