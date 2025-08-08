augusztus 8., péntek

Pénz áll a házhoz

16 perce

Támogatást kaptak a tatai pályázók, 13 milliót osztottak szét

13 millió forintot nyertek el a pályázók. Idén az önkormányzati alapokra összesen 50 pályázat érkezett.

Kemma.hu

A képviselő-testület még április 30-i ülésén döntött az önkormányzati alapok idei pályázati kiírásáról, a jelentkezők május 30-ig adhatták be igényüket.

Michl József, Tata polgármestere kihírdette, hogy ki nyert el támogatást az önkormányzati alapokból az idén
Forrás: tata.hu

A tata.hu beszámolója szerint a város 2025. évi költségvetésében a Kulturális és Oktatási Alap keretére 6 millió forintot, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázataira összesen 7 millió forintot különítettek el, ez utóbbin belül 1,5 millió forint jutott a szociális és egészségvédelmi célokra, míg 5,5 millió a sportprogramok támogatására.

Kihirdették az önkormányzati alapok nyerteseit

A felhívásokra összesen ötven pályázat érkezett be civil szervezetektől, egyesületektől, intézményektől és alapítványoktól. A Kulturális és Oktatási Alapra 24 pályázó jelentkezett, akik összesen 27 millió forint értékű programot szeretnének megvalósítani, 18,6 millió forint saját erő biztosításával. A Szociális és Egészségvédelmi Alap esetében 9 pályázat futott be, ezekhez 3,4 millió forintnyi programköltséget terveztek, 1,9 millió forintos önerő mellett. A Sport Alapra 17 pályázat érkezett, a pályázók 21 millió forint összértékű kezdeményezést valósítanának meg, 15 millió forint saját forrással kiegészítve.

A nyertes projektek között idén is sokszínű programok szerepelnek, például kulturális és sportesemények, kiadványok, táborok, versenyek, kirándulások. A megvalósult pályázatokról a támogatottaknak kötelező beszámolót készíteniük a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal felé, amely szakmai és pénzügyi elemekből áll. 

 

