1 órája
Fotókon a rémtett: már a buszmegállók is retteghetnek Tatabányán
Megint ki kell cserélni az üveget. Az Omega park buszmegállóját rongálták meg.
Ismét betörték az üveget a tatabányai Omega park buszmegállójában.
Az Omega park rendszeres célpont
A buszmegálló betört üvegén tisztán látható a szándékosság. Az elkövető személye ismeretlen, nem tisztázott, ki rongálta meg a buszmegállót, illetve milyen indokból. Ez már nem az első alkalom, hogy a buszmegálló üvegét vandalizmus következtében ki kell cserélni, és sajnálatos módon valószínűsíthető, hogy nem is az utolsó. A buszmegálló üvegfalai könnyű célpontnak bizonyulnak a vandálok számára. A helyiek megszokták, hogy az üveg kicserélését követően már ismét üvegtörmelék várja őket.
Az ügy kapcsán megkerestük a rendőrséget, válaszukról a továbbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat.
GALÉRIA: Így rongálták meg a tatabányai Omega park buszmegállóját (Fotó: V.P.)Fotók: Varga Panna