Fotókon a rémtett: már a buszmegállók is retteghetnek Tatabányán

Ismét betörték az üveget a tatabányai Omega park buszmegállójában.

A Tatabányai Omega park buszmegálló megrongálva

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Az Omega park rendszeres célpont

A buszmegálló betört üvegén tisztán látható a szándékosság. Az elkövető személye ismeretlen, nem tisztázott, ki rongálta meg a buszmegállót, illetve milyen indokból. Ez már nem az első alkalom, hogy a buszmegálló üvegét vandalizmus következtében ki kell cserélni, és sajnálatos módon valószínűsíthető, hogy nem is az utolsó. A buszmegálló üvegfalai könnyű célpontnak bizonyulnak a vandálok számára. A helyiek megszokták, hogy az üveg kicserélését követően már ismét üvegtörmelék várja őket.

Az ügy kapcsán megkerestük a rendőrséget, válaszukról a továbbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat.