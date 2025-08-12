augusztus 12., kedd

Károkozás

3 órája

Fotókon a rémtett: már a buszmegállók is retteghetnek Tatabányán

Címkék#rendőrség#Omega park#üvegtörmelék#vandalizmus#buszmegálló

Megint ki kell cserélni az üveget. Az Omega park buszmegállóját rongálták meg.

Kemma.hu

Ismét betörték az üveget a tatabányai Omega park buszmegállójában. 

Tatabánya Omega park buszmegálló megrongálva
A Tatabányai Omega park buszmegálló megrongálva
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Az Omega park rendszeres célpont

A buszmegálló betört üvegén tisztán látható a szándékosság. Az elkövető személye ismeretlen, nem tisztázott, ki rongálta meg a buszmegállót, illetve milyen indokból. Ez már nem az első alkalom, hogy a buszmegálló üvegét vandalizmus következtében ki kell cserélni, és sajnálatos módon valószínűsíthető, hogy nem is az utolsó. A buszmegálló üvegfalai könnyű célpontnak bizonyulnak a vandálok számára. A helyiek megszokták, hogy az üveg kicserélését követően már ismét üvegtörmelék várja őket.

Az ügy kapcsán megkerestük a rendőrséget, válaszukról a továbbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat.

GALÉRIA: Így rongálták meg a tatabányai Omega park buszmegállóját (Fotó: V.P.)

Fotók: Varga Panna

 

