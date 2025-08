Megszólalt a minisztérium a tatai olimpiai edzőtábor ügyében

Sok tatait foglalkoztat az elmúlt napokban kiderült hír, miszerint a közeljövőben elkezdődhet a tatai Olimpiai Edzőtábor fejlesztése. A kormány a közelmúltban egyedi építési szabályokat fogadott el az edzőtábor területére, ami arra utal, hogy a háttérben komoly beruházás előkészítése zajlik.

Forrás: Google maps

Hogy pontosan mi, mikor és milyen formában valósul meg, az továbbra is kérdés – ezért a Kemma.hu megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, illetve annak sportért felelős államtitkárságát. Többek között arra is szerettünk volna választ kapni, hogy a beruházás hogyan fogja érinteni a helyieket és lesz-e a későbbiekben számukra is elérhető sportolási lehetőség az edzőtábor területén.

Válaszolt a minisztérium az Olimpiai Edzőtábor fejlesztéséről

– A kormány célja az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ, azaz a Tatai Edzőtábor átfogó fejlesztésének mielőbbi megkezdése, meglévő létesítményeinek korszerűsítése a magyar élsportolók eredményes felkészülésének elősegítése érdekében. A munka következő állomása a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, amely kapcsán a sportági szakszövetségekkel szorosan együttműködve kerül kialakításra a műszaki tartalom – írták válaszukban.