Kánikula ellen: ezek az olcsó mobil klímák megmenthetik az életed
Tombol a kánikula, és a ventilátor már nem elég a felfrissüléshez. Most a Lidl és az Aldi is kínál olcsó mobil klíma alternatívát a forró napokra.
Tombol a nyári hőség, a lakásban áll a forró levegő, és a ventilátor már rég nem hoz enyhülést. Ilyenkor mindenki egy gyors megoldás után kutat, ami elviselhetővé teszi a kánikulát. Most két áruház is beszállt a versenybe: a Lidl és az Aldi is kínál olcsó mobil klíma alternatívát, de nem ugyanazt a technológiát. Nézzük, melyik lehet a jobb választás.
Lidl: Mobilklíma három az egyben
A szlovák Lidl webáruházában elérhető Silvercrest Mobilná klimatizácia 7000 BTU SMK egy igazi mindenes: hűt, párátlanít és ventilátorként is működik. A Lidl Plus kedvezménnyel most 50 euróval olcsóbban, 149 euróért (kb. 58 ezer forint) vihető haza. 785 wattos teljesítménye kisebb szobák gyors lehűtésére is elég, a távirányító pedig a kényelemről gondoskodik. Ha valódi, több fokos hőmérséklet-csökkentést szeretnénk, ez az olcsó mobil klíma jó befektetés lehet.
Aldi: Léghűtő víztartállyal
Az Aldi augusztus 14-től kínálja az Ambiano léghűtőt, ami 29 990 forintért kapható. 3 sebességfokozat, 10 órás időzítő és 5,5 literes víztartály jellemzi. LED-kijelzőt és távirányítót is kapunk hozzá. Bár nem valódi mobilklíma, hanem párologtatásos léghűtő, a közvetlen közelben kellemes hűsítő érzetet ad, kisebb energiafogyasztással.
Melyik olcsó mobil klíma éri meg jobban?
Ha ténylegesen szeretnénk csökkenteni a szoba hőmérsékletét, a Lidl mobilklímája a nyerő. Ha viszont egy energiatakarékos, enyhébb hűtést nyújtó megoldás is megfelel, az Aldi léghűtője is megfontolandó. Akárhogy is döntünk, a hőségben érdemes gyorsan lépni, mert az olcsó mobil klíma mindig gyorsan elfogy a polcokról.
