Kánikula ellen: ezek az olcsó mobil klímák megmenthetik az életed

Tombol a nyári hőség, a lakásban áll a forró levegő, és a ventilátor már rég nem hoz enyhülést. Ilyenkor mindenki egy gyors megoldás után kutat, ami elviselhetővé teszi a kánikulát. Most két áruház is beszállt a versenybe: a Lidl és az Aldi is kínál olcsó mobil klíma alternatívát, de nem ugyanazt a technológiát. Nézzük, melyik lehet a jobb választás.

A nyári hőségben egy olcsó mobil klíma igazi felüdülést hozhat

Forrás: Shutterstock

Lidl: Mobilklíma három az egyben

A szlovák Lidl webáruházában elérhető Silvercrest Mobilná klimatizácia 7000 BTU SMK egy igazi mindenes: hűt, párátlanít és ventilátorként is működik. A Lidl Plus kedvezménnyel most 50 euróval olcsóbban, 149 euróért (kb. 58 ezer forint) vihető haza. 785 wattos teljesítménye kisebb szobák gyors lehűtésére is elég, a távirányító pedig a kényelemről gondoskodik. Ha valódi, több fokos hőmérséklet-csökkentést szeretnénk, ez az olcsó mobil klíma jó befektetés lehet.