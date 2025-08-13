augusztus 13., szerda

Klíma

1 órája

Kánikula ellen: ezek az olcsó mobil klímák megmenthetik az életed

Címkék#Lidl#Aldi#mobilklíma#hőség

Tombol a kánikula, és a ventilátor már nem elég a felfrissüléshez. Most a Lidl és az Aldi is kínál olcsó mobil klíma alternatívát a forró napokra.

Kemma.hu

Tombol a nyári hőség, a lakásban áll a forró levegő, és a ventilátor már rég nem hoz enyhülést. Ilyenkor mindenki egy gyors megoldás után kutat, ami elviselhetővé teszi a kánikulát. Most két áruház is beszállt a versenybe: a Lidl és az Aldi is kínál olcsó mobil klíma alternatívát, de nem ugyanazt a technológiát. Nézzük, melyik lehet a jobb választás.

Happy,Male,Technician,Repairing,Air,Conditioner. Klímaszerelés, olcsó mobil klíma
A nyári hőségben egy olcsó mobil klíma igazi felüdülést hozhat
Forrás:  Shutterstock

Lidl: Mobilklíma három az egyben

A szlovák Lidl webáruházában elérhető Silvercrest Mobilná klimatizácia 7000 BTU SMK egy igazi mindenes: hűt, párátlanít és ventilátorként is működik. A Lidl Plus kedvezménnyel most 50 euróval olcsóbban, 149 euróért (kb. 58 ezer forint) vihető haza. 785 wattos teljesítménye kisebb szobák gyors lehűtésére is elég, a távirányító pedig a kényelemről gondoskodik. Ha valódi, több fokos hőmérséklet-csökkentést szeretnénk, ez az olcsó mobil klíma jó befektetés lehet.

A Lidl kínálatában kapható Silvercrest olcsó mobil klíma három funkcióval: hűtés, párátlanítás és ventilálás egy készülékben
Forrás: Lidl

Aldi: Léghűtő víztartállyal

Az Aldi augusztus 14-től kínálja az Ambiano léghűtőt, ami 29 990 forintért kapható. 3 sebességfokozat, 10 órás időzítő és 5,5 literes víztartály jellemzi. LED-kijelzőt és távirányítót is kapunk hozzá. Bár nem valódi mobilklíma, hanem párologtatásos léghűtő, a közvetlen közelben kellemes hűsítő érzetet ad, kisebb energiafogyasztással.

Az Aldi Ambiano léghűtője víztartállyal és több sebességfokozattal kínál olcsó mobil klíma alternatívát a forró napokra
Forrás: aldi.hu

Melyik olcsó mobil klíma éri meg jobban?

Ha ténylegesen szeretnénk csökkenteni a szoba hőmérsékletét, a Lidl mobilklímája a nyerő. Ha viszont egy energiatakarékos, enyhébb hűtést nyújtó megoldás is megfelel, az Aldi léghűtője is megfontolandó. Akárhogy is döntünk, a hőségben érdemes gyorsan lépni, mert az olcsó mobil klíma mindig gyorsan elfogy a polcokról.

 

