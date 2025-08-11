1 órája
Kiürültek az olasz strandok: ezek miatt tántorodhattak el a turisták
Bár 40 fokos meleg tombol Olaszországban, a tengerpartok meglepően üresek. A turisták egy része inkább a hegyek felé veszi az irányt, miközben a borsos nyaralási költségek sokakat teljesen eltántorítanak a hosszabb vakációtól.
Olaszországban a nyár csúcspontjának számító augusztusi hosszú hétvége idén szokatlan képet mutat: a tengerpartok konganak az ürességtől, a Dolomitokba vezető utakon viszont több kilométeres autósorok kígyóznak. Bár a hétvégén csaknem 13 millió jármű közlekedett az olasz autópályákon és főutakon, a szállodaszövetség szerint az olaszországi turizmus az idei nyári szezonban nem hozza a várt forgalmat.
Ez tehetett be az olaszországi turizmusnak
A Federalberghi elnöke, Bernabo Bocca szerint a klímaváltozás és a kánikula az egyik fő ok: sokan már nem a forró nyári hónapokra időzítik a vakációt, vagy inkább a hegyekben keresnek menedéket a hőség elől. A meteorológiai szolgálat az idei nyár legmelegebb napjait jósolta, a hőmérő higanyszála vasárnap például Firenzében is megközelítette a 40 fokot, és hasonló értékeket mértek a Pó-alföldön, a Tirrén- és az Adriai-tenger partjain, valamint Szardínián is.
A drágulás is közrejátszik a visszaesésben. Az Assobalneare adatai szerint júliusban több mint 20 százalékkal kevesebb belépőt adtak el a fizetős strandokon és uszodákban, Liguriában és Riminiben pedig szembetűnően sok az üres napozóágy. Pescara strandtulajdonosai 25 százalékos forgalomcsökkenést jelentettek az előző évhez képest – írta meg a vg.hu is.
Bár az Altroconsumo fogyasztóvédő szervezet szerint az idegenforgalmi árak csak átlagosan 5 százalékkal nőttek tavalyhoz képest, a nyaralás összköltsége így is komoly teher. Egy napernyő és két napozóágy egy hétre átlagosan 212 euróba kerül (szemben a 2021-es 182 euróval), egy négytagú család pedig akár 6500 eurót is elkölthet egy hét tengerparti üdülésre. Nem csoda, hogy az olaszok több mint 40 százaléka mindössze 3–5 napos nyaralást engedhet meg magának.
További részletek a vg.hu-n olvashatóak.