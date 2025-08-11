Kiürültek az olasz strandok: ezek miatt tántorodhattak el a turisták

Olaszországban a nyár csúcspontjának számító augusztusi hosszú hétvége idén szokatlan képet mutat: a tengerpartok konganak az ürességtől, a Dolomitokba vezető utakon viszont több kilométeres autósorok kígyóznak. Bár a hétvégén csaknem 13 millió jármű közlekedett az olasz autópályákon és főutakon, a szállodaszövetség szerint az olaszországi turizmus az idei nyári szezonban nem hozza a várt forgalmat.

Olaszországi turizmus: egyre csökken a vonzerő

Forrás: vg.hu

Ez tehetett be az olaszországi turizmusnak

A Federalberghi elnöke, Bernabo Bocca szerint a klímaváltozás és a kánikula az egyik fő ok: sokan már nem a forró nyári hónapokra időzítik a vakációt, vagy inkább a hegyekben keresnek menedéket a hőség elől. A meteorológiai szolgálat az idei nyár legmelegebb napjait jósolta, a hőmérő higanyszála vasárnap például Firenzében is megközelítette a 40 fokot, és hasonló értékeket mértek a Pó-alföldön, a Tirrén- és az Adriai-tenger partjain, valamint Szardínián is.