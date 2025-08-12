Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster – a klasszikus új köntösben

Az Elder Scrolls sorozat egyik legnépszerűbb része, az Oblivion, áprilisban visszatért a játékosokhoz egy felújított kiadással. Az Oblivion Remaster nemcsak a grafikát frissíti, hanem modern technológiával és fejlesztésekkel teszi még élvezetesebbé ezt a klasszikus szerepjátékot. Ez a Kemma játék ajánlója:

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Forrás: steam.com

Oblivion - A pokol kapui megnyíltak

Az Oblivion egy nyílt világú fantasy RPG, amelyben a játékos egy börtönből szabadulva próbálja megállítani a démoni daedra seregeket, akik a valóság és a pokolszerű Oblivion világ közötti kapukat megnyitva akarják elpusztítani Tamriel birodalmát. A cél: bezárni az Oblivion-kapukat, visszaállítani a rendet és segíteni a trónörököst, hogy visszafoglalja a birodalmat.

Nem véletlen, hogy az Elder Scrolls rajongók izgatottan várták a remastert, hiszen a sorozat mély nyomot hagyott a videójátékok világában. A Skyrim sikere 2011-ben új mércét állított fel a nyílt világú RPG-k között, és megnyitotta az utat az Elder Scrolls iránti megújult érdeklődés előtt. A Skyrim több kiadásban jelent meg: az eredeti 2011-es alapjáték mellett készült Legendary Edition, Special Edition, Anniversary Edition, VR verzió és Switch változat. A Skyrim után a rajongók még inkább várják a következő nagy lépést, az Elder Scrolls VI-ot, amely állítólag még hatalmasabb és innovatívabb világot ígér.

Az Elder Scrolls IV: Oblivion kiváló lehetőséget kínál arra, hogy azok is felfrissítsék játékélményüket, akik esetleg kihagyták az eredeti kiadást, vagy egyszerűen csak szeretnék újra átélni a Cyrodiil varázslatos tájait modern grafikával és simább játékmenettel. Az Oblivion Remaster báját épp az adja, hogy az új grafika mellett megmaradt a régi, bugos fizika, ami egyedi, humoros varázst kölcsönöz a játéknak: Katt ide!

Mivel az Elder Scrolls VI megjelenése még várat magára, az Oblivion Remaster tökéletes átmenet a múlt és a jövő között – így a rajongók megőrizhetik a szenvedélyüket és felkészülhetnek a következő nagy kalandra.

Mikor jön az Elder Scrolls VI ?

A Microsoft jogi dokumentumaiban szerepel, hogy a játék megjelenése „2026-tól, vagy azt követően” várható.

A GamesRadar szerint a játékon már túlhaladtak az előkészületeken, és a fejlesztés aktívabban zajlik, ami szintén a 2006-2007-es időszakot teszi valószínűvé.

A PCGamesN cikke ugyancsak 2006-ot jelöli meg a legkorábbi lehetséges megjelenési évként.

Összességében a legtöbben a 2007-2008-as időszakra számítanak, tekintettel a fejlesztés ütemére és a cég korábbi gyakorlataira.