45 perce
Mi lesz a nyugdíjas utalványokkal? A rettegés lett úrrá az embereken
A héten helikopteres ellenőrzés, veszélyes utcák és egy rekordhal is bekerült a hírekbe. A vármegyét járványhír, nyugdíjas utalványok és közbiztonsági rangsor is lázban tartotta.
Az elmúlt napokban is bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. Szó esett rekordfogásról, veszélyes utcáról, helikopteres ellenőrzésről és egyre terjedő járványról, de a nyugdíjas utalvány is többször téma volt, ahogy a tatabányai közbiztonság is.
Nyugdíjas utalványoktól a közbiztonságig: ez volt a hét
Az élelmiszer-utalvány mellett akár jóval magasabb nyugdíjat is kaphatnak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult. A 2025-ös valorizációs szorzók lehetőséget adnak az összeg újraszámítására, ami főként az 1959-ben született érintetteket érinti.
Közbiztonság Tatabányán: a második legfélelmetesebb magyar város
Egy országos felmérés szerint Tatabánya közbiztonsága a második legrosszabb Magyarországon, ha az éjszakai közlekedést nézzük. A lakók jelentős része fenyegetve érzi magát sötétedés után, csak Gyöngyös előzi meg a listán. Olvasóink közül volt, aki egyszerűen legettózta a várost, más szerint van, ahol rosszabb a helyzet szűkebb hazánkban is.
Kresz-teszt: ez a 10 kérdés próbára teszi a tudásod
Jobbkéz-szabály, elsőbbségadás, közlekedési táblák – 10 kérdésből álló KRESZ-tesztben teheted próbára, mennyire ismered a mindennapi közlekedés szabályait.
Helikopter körözött Tatabánya felett: itt a rendőrég válasza
Augusztus 6-án rendőrségi helikopter körözött Tatabánya térsége és az M1-es autópálya felett. A hatóságok szerint fokozott ellenőrzést tartottak.
Bejelentés Tatabányán: nem foglalkoznak az életveszéllyel
A Szőlődomb utcában egy diófa ránőtt a villanyvezetékre, ami a lakók szerint komoly veszélyt jelent. Hiába jelezték többször is, a probléma továbbra sem oldódott meg.
Parkolás Tatabányán: döbbenetes dologgal találkozhatsz
A parkolási botrány enyhítésére Tatabányán elszállítják a használaton kívüli, roncsnak minősített autókat. A kiválasztás szempontjai egyelőre nem ismertek.
Hepatitisz járvány a szomszédban: nálunk is berobbanhat a vírus
Augusztus elejére 69-re nőtt a hepatitisz A-fertőzöttek száma a felvidéki Ógyallán és környékén. A szakemberek a vírus gyors terjedésére figyelmeztetnek.
Nyugdíjas utalványok: nem minden közgyógyellátottnak jár automatikusan
A 30 ezer forintos utalványt csak azok kapják meg, akik 2025 júliusában jogosító ellátásban részesülnek. A közgyógyellátás önmagában nem elég a támogatáshoz.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: mi vásárolható vele?
A papíralapú, 30 ezer forintos támogatással többek között hús, tejtermék, zöldség, gyümölcs, fűszer és üdítő is vásárolható az arra kijelölt helyeken.
Rekordfogás: három nap alatt 5 hatalmas amur akadt a horgára
A komáromi horgász, Kopcsó Gábor három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amurt fogott a nagy Dunából. A rekordfogások pontos helyszínét nem árulta el.
