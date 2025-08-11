Mi lesz a nyugdíjas utalványokkal? A rettegés lett úrrá az embereken

Az elmúlt napokban is bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. Szó esett rekordfogásról, veszélyes utcáról, helikopteres ellenőrzésről és egyre terjedő járványról, de a nyugdíjas utalvány is többször téma volt, ahogy a tatabányai közbiztonság is.

Tatabányán nem csak a nyugdíjas utalványok, de a közbiztonság is érdekelte a helyieket. Képünk egy korábbi rendőrségi rajtaütés helyszínén készült, itt egy droglabort számoltak fel

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Nyugdíjas utalványoktól a közbiztonságig: ez volt a hét

Nyugdíj: Az élelmiszer utalványok mellé még jön valami extra

Az élelmiszer-utalvány mellett akár jóval magasabb nyugdíjat is kaphatnak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult. A 2025-ös valorizációs szorzók lehetőséget adnak az összeg újraszámítására, ami főként az 1959-ben született érintetteket érinti.