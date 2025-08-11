augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Mi lesz a nyugdíjas utalványokkal? A rettegés lett úrrá az embereken

Címkék#Tatabánya#élelmiszer utalvány#járvány#levegő

A héten helikopteres ellenőrzés, veszélyes utcák és egy rekordhal is bekerült a hírekbe. A vármegyét járványhír, nyugdíjas utalványok és közbiztonsági rangsor is lázban tartotta.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban is bőven akadt miről beszélni Komárom-Esztergom vármegyében. Szó esett rekordfogásról, veszélyes utcáról, helikopteres ellenőrzésről és egyre terjedő járványról, de a nyugdíjas utalvány is többször téma volt, ahogy a tatabányai közbiztonság is. 

Helikopteres ellenőrzés, veszélyes utcák és rekordhal is bekerült a hírekbe. A vármegyét járványhír, nyugdíjas utalványok és közbiztonsági is lázban tartotta.
Tatabányán nem csak a nyugdíjas utalványok, de a közbiztonság is érdekelte a helyieket. Képünk egy korábbi rendőrségi rajtaütés helyszínén készült, itt egy droglabort számoltak fel
Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Nyugdíjas utalványoktól a közbiztonságig: ez volt a hét

Nyugdíj: Az élelmiszer utalványok mellé még jön valami extra

Az élelmiszer-utalvány mellett akár jóval magasabb nyugdíjat is kaphatnak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult. A 2025-ös valorizációs szorzók lehetőséget adnak az összeg újraszámítására, ami főként az 1959-ben született érintetteket érinti.

Közbiztonság Tatabányán: a második legfélelmetesebb magyar város

Egy országos felmérés szerint Tatabánya közbiztonsága a második legrosszabb Magyarországon, ha az éjszakai közlekedést nézzük. A lakók jelentős része fenyegetve érzi magát sötétedés után, csak Gyöngyös előzi meg a listán. Olvasóink közül volt, aki egyszerűen legettózta a várost, más szerint van, ahol rosszabb a helyzet szűkebb hazánkban is. 

Kresz-teszt: ez a 10 kérdés próbára teszi a tudásod

Jobbkéz-szabály, elsőbbségadás, közlekedési táblák – 10 kérdésből álló KRESZ-tesztben teheted próbára, mennyire ismered a mindennapi közlekedés szabályait.

Helikopter körözött Tatabánya felett: itt a rendőrég válasza

Augusztus 6-án rendőrségi helikopter körözött Tatabánya térsége és az M1-es autópálya felett. A hatóságok szerint fokozott ellenőrzést tartottak.

Bejelentés Tatabányán: nem foglalkoznak az életveszéllyel

A Szőlődomb utcában egy diófa ránőtt a villanyvezetékre, ami a lakók szerint komoly veszélyt jelent. Hiába jelezték többször is, a probléma továbbra sem oldódott meg.

Parkolás Tatabányán: döbbenetes dologgal találkozhatsz

A parkolási botrány enyhítésére Tatabányán elszállítják a használaton kívüli, roncsnak minősített autókat. A kiválasztás szempontjai egyelőre nem ismertek.

Hepatitisz járvány a szomszédban: nálunk is berobbanhat a vírus

Augusztus elejére 69-re nőtt a hepatitisz A-fertőzöttek száma a felvidéki Ógyallán és környékén. A szakemberek a vírus gyors terjedésére figyelmeztetnek.

Nyugdíjas utalványok: nem minden közgyógyellátottnak jár automatikusan

A 30 ezer forintos utalványt csak azok kapják meg, akik 2025 júliusában jogosító ellátásban részesülnek. A közgyógyellátás önmagában nem elég a támogatáshoz.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: mi vásárolható vele?

A papíralapú, 30 ezer forintos támogatással többek között hús, tejtermék, zöldség, gyümölcs, fűszer és üdítő is vásárolható az arra kijelölt helyeken.

Rekordfogás: három nap alatt 5 hatalmas amur akadt a horgára

A komáromi horgász, Kopcsó Gábor három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amurt fogott a nagy Dunából. A rekordfogások pontos helyszínét nem árulta el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu