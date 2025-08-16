Mit tegyek, hogy megkapjam a nyugdíjas élelmiszer-utalványt? Itt a válasz!

A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartott folyósítási, vagy levelezési címre küldi. Ez a cím eltérhet a lakó- vagy tartózkodási helytől.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Hogyan vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, ha a címzett nincs otthon?

Ha a jogosult nincs a megadott címen kézbesítéskor, az utalványt átveheti:

Meghatalmazott személy, aki jogosult értéknyilvánítással feladott küldemény átvételére.

Helyettes átvevő (pl. családtag, élettárs, bérbeadó).

Közvetett kézbesítőn keresztül, ha a cím pl. szociális intézmény, szálló vagy katonai létesítmény.

Sikertelen kézbesítés esetén:

A kézbesítő értesítőt hagy.

A küldemény 10 munkanapig vehető át a megadott postán.

Ha nem veszik át, visszakerül a Magyar Államkincstárhoz.

Újbóli kiküldés:

Kérhető 2025. november 14-ig:

Személyesen a Nyugdíjfolyósítónál.

Postán (cím: 1820 Budapest).

Elektronikusan DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül.

Fontos:

A kérelemben jól láthatóan jelezze, hogy az élelmiszer-utalványra vonatkozik.

Meghatalmazás nyugdíjas élelmiszer-utalvány átvételére

A címzett meghatalmazhat más személyt az utalvány átvételére.

A meghatalmazás szólhat:

csak az utalvány átvételére, vagy

általánosan minden postai küldeményre.

Elfogadott formák:

Közokirat (pl. bíróság vagy közjegyző által kiállítva)

Írásban, a Posta meghatalmazásra jogosult munkatársa előtt

Teljes bizonyító erejű magánokirat

Elektronikus meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban

E-meghatalmazás (részletek ITT)

A meghatalmazott az utalványt a kézbesítési pontként megjelölt postán is átveheti.

Mikor vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány?

A Magyar Posta 2025. szeptemberétől október 15-ig kézbesíti az utalványokat.

Ha valaki postai utánküldést kért, a kézbesítés később is történhet.

A posta egyszer kísérli meg a kézbesítést.

Ha nincs a címen jogosult átvevő, a kézbesítő értesítőt hagy.

Ez alapján a küldemény 10 munkanapig átvehető a megjelölt postán, az értesítő elhelyezését követő munkanaptól számítva.

