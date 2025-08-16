1 órája
Mit tegyek, hogy megkapjam a nyugdíjas élelmiszer-utalványt? Itt a válasz!
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézhezvétele fontos minden jogosult számára. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan kézbesítik.
A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartott folyósítási, vagy levelezési címre küldi. Ez a cím eltérhet a lakó- vagy tartózkodási helytől.
Hogyan vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, ha a címzett nincs otthon?
Ha a jogosult nincs a megadott címen kézbesítéskor, az utalványt átveheti:
- Meghatalmazott személy, aki jogosult értéknyilvánítással feladott küldemény átvételére.
- Helyettes átvevő (pl. családtag, élettárs, bérbeadó).
- Közvetett kézbesítőn keresztül, ha a cím pl. szociális intézmény, szálló vagy katonai létesítmény.
Sikertelen kézbesítés esetén:
- A kézbesítő értesítőt hagy.
- A küldemény 10 munkanapig vehető át a megadott postán.
- Ha nem veszik át, visszakerül a Magyar Államkincstárhoz.
Újbóli kiküldés:
Kérhető 2025. november 14-ig:
- Személyesen a Nyugdíjfolyósítónál.
- Postán (cím: 1820 Budapest).
- Elektronikusan DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül.
Fontos:
A kérelemben jól láthatóan jelezze, hogy az élelmiszer-utalványra vonatkozik.
Meghatalmazás nyugdíjas élelmiszer-utalvány átvételére
A címzett meghatalmazhat más személyt az utalvány átvételére.
A meghatalmazás szólhat:
- csak az utalvány átvételére, vagy
- általánosan minden postai küldeményre.
Elfogadott formák:
- Közokirat (pl. bíróság vagy közjegyző által kiállítva)
- Írásban, a Posta meghatalmazásra jogosult munkatársa előtt
- Teljes bizonyító erejű magánokirat
- Elektronikus meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban
- E-meghatalmazás (részletek ITT)
A meghatalmazott az utalványt a kézbesítési pontként megjelölt postán is átveheti.
Mikor vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány?
A Magyar Posta 2025. szeptemberétől október 15-ig kézbesíti az utalványokat.
Ha valaki postai utánküldést kért, a kézbesítés később is történhet.
A posta egyszer kísérli meg a kézbesítést.
Ha nincs a címen jogosult átvevő, a kézbesítő értesítőt hagy.
Ez alapján a küldemény 10 munkanapig átvehető a megjelölt postán, az értesítő elhelyezését követő munkanaptól számítva.
