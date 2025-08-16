augusztus 16., szombat

Élelmiszer-utalvány

1 órája

Mit tegyek, hogy megkapjam a nyugdíjas élelmiszer-utalványt? Itt a válasz!

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézhezvétele fontos minden jogosult számára. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan kézbesítik.

Kemma.hu

A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartott folyósítási, vagy levelezési címre küldi. Ez a cím eltérhet a lakó- vagy tartózkodási helytől.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025-ben
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Fotó: Szendi Péter / Forrás: Vas Népe

Hogyan vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, ha a címzett nincs otthon?

Ha a jogosult nincs a megadott címen kézbesítéskor, az utalványt átveheti:

  • Meghatalmazott személy, aki jogosult értéknyilvánítással feladott küldemény átvételére.
  • Helyettes átvevő (pl. családtag, élettárs, bérbeadó).
  • Közvetett kézbesítőn keresztül, ha a cím pl. szociális intézmény, szálló vagy katonai létesítmény.

Sikertelen kézbesítés esetén:

  • A kézbesítő értesítőt hagy.
  • A küldemény 10 munkanapig vehető át a megadott postán.
  • Ha nem veszik át, visszakerül a Magyar Államkincstárhoz.

Újbóli kiküldés:

Kérhető 2025. november 14-ig:

  • Személyesen a Nyugdíjfolyósítónál.
  • Postán (cím: 1820 Budapest).
  • Elektronikusan DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül.

Fontos:

A kérelemben jól láthatóan jelezze, hogy az élelmiszer-utalványra vonatkozik.

Meghatalmazás nyugdíjas élelmiszer-utalvány átvételére

A címzett meghatalmazhat más személyt az utalvány átvételére.
A meghatalmazás szólhat:

  • csak az utalvány átvételére, vagy
  • általánosan minden postai küldeményre.

Elfogadott formák:

  • Közokirat (pl. bíróság vagy közjegyző által kiállítva)
  • Írásban, a Posta meghatalmazásra jogosult munkatársa előtt
  • Teljes bizonyító erejű magánokirat
  • Elektronikus meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban
  • E-meghatalmazás (részletek ITT)

A meghatalmazott az utalványt a kézbesítési pontként megjelölt postán is átveheti.

Mikor vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány?

A Magyar Posta 2025. szeptemberétől október 15-ig kézbesíti az utalványokat.
Ha valaki postai utánküldést kért, a kézbesítés később is történhet.

A posta egyszer kísérli meg a kézbesítést.
Ha nincs a címen jogosult átvevő, a kézbesítő értesítőt hagy.
Ez alapján a küldemény 10 munkanapig átvehető a megjelölt postán, az értesítő elhelyezését követő munkanaptól számítva.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

 

