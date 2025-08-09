augusztus 9., szombat

51 perce

Téged is érinthet: ezért nem kap mindenki élelmiszer-utalványt

Címkék#számla#élelmiszer utalvány#szabály#nyugdíjas

A szeptember 1. és október 15. között kézbesített 30 ezer forintos támogatás sokaknak jelenthet segítséget a mindennapi kiadásokhoz. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány esetében azonban gyakori kérdés, hogy ki jogosult rá, és mi a teendő, ha nem érkezik meg – most megmutatjuk, hol kaphatunk hiteles tájékoztatást.

Kemma.hu

Sokan kérdezik, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság automatikusan jár-e a nyugdíjas élelmiszer-utalvány mellé. A válasz nem ilyen egyszerű: van, amikor igen, de önmagában nem elég. Most elmagyarázzuk, mikor küldik ki a 30 ezer forintos utalványt az érintetteknek.

Supermarket,Aisle,With,Various,Products,Displayed,On,Well-organized,Shelves,,Creating, nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A közgyógyellátás nem jelent automatikus jogosultságot a nyugdíjas élelmiszer-utalványra
Fotó: SeventyFour / Forrás:  Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: így kapcsolódik a közgyógyellátáshoz

Fontos tudni, hogy a közgyógyellátás ténye önmagában nem jogosít fel a nyugdíjas élelmiszer-utalványra. Az utalványt csak azok kapják meg, akik 2025 júliusában valamely, utalványra jogosító ellátásban részesülnek – ilyen lehet például az öregségi nyugdíj, a rokkantsági ellátás vagy más rendszeres nyugdíjszerű juttatás.

Ha tehát egy közgyógyellátásra jogosult személy emellett kapja valamelyik jogosító ellátást, akkor automatikusan kézhez kapja a támogatást is. Ellenkező esetben nem küldenek utalványt, még akkor sem, ha egyébként a közgyógyellátásra jogosult.

