Téged is érinthet: ezért nem kap mindenki élelmiszer-utalványt

Sokan kérdezik, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság automatikusan jár-e a nyugdíjas élelmiszer-utalvány mellé. A válasz nem ilyen egyszerű: van, amikor igen, de önmagában nem elég. Most elmagyarázzuk, mikor küldik ki a 30 ezer forintos utalványt az érintetteknek.

A közgyógyellátás nem jelent automatikus jogosultságot a nyugdíjas élelmiszer-utalványra

Fotó: SeventyFour / Forrás: Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: így kapcsolódik a közgyógyellátáshoz

Fontos tudni, hogy a közgyógyellátás ténye önmagában nem jogosít fel a nyugdíjas élelmiszer-utalványra. Az utalványt csak azok kapják meg, akik 2025 júliusában valamely, utalványra jogosító ellátásban részesülnek – ilyen lehet például az öregségi nyugdíj, a rokkantsági ellátás vagy más rendszeres nyugdíjszerű juttatás.

Ha tehát egy közgyógyellátásra jogosult személy emellett kapja valamelyik jogosító ellátást, akkor automatikusan kézhez kapja a támogatást is. Ellenkező esetben nem küldenek utalványt, még akkor sem, ha egyébként a közgyógyellátásra jogosult.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában