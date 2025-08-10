1 órája
Nem jött meg az élelmiszer-utalvány? Itt a végső határidő, amíg még újra kikérheted
Ha nem vetted át időben a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, még van esély a pótlásra. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány újraküldése kizárólag határidőn belül kérhető.
Sokan lemaradhatnak a 30 ezer forintos támogatásról, ha nem veszik át időben a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. A Posta csak rövid ideig őrzi a küldeményeket, utána visszaküldi azokat a Magyar Államkincstárnak. Mutatjuk, meddig lehet még lépni, és hogyan kérhető újraküldés.
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: ez történik, ha nem veszed át időben
A Magyar Posta az élelmiszer-utalványokat egyszeri kézbesítéssel próbálja meg eljuttatni a jogosultakhoz. Ha a kézbesítés sikertelen, értesítőt hagynak hátra, amelyből kiderül, melyik postán és mikortól vehető át az utalvány. A küldemények őrzési ideje 10 munkanap – ha ez alatt nem veszi át senki, a Posta visszaküldi az utalványt a Magyar Államkincstár részére.
A jogosult személy legkésőbb 2025. november 14-ig kérheti az utalvány újbóli kiküldését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Ez a határidő jogvesztő, vagyis a november 14. után érkező kérelmeket már nem teljesítik.
Fontos tudni, hogy az élelmiszer-utalványok személyesen nem vehetők át sem a Magyar Államkincstárnál, sem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál – kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre, még a pótlás esetében is.
Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában
- Nyugdíj utalás 2025 augusztusában – mutatjuk, mikor érkezik a pénz a számlákra
- Örömteli hír a nyugdíjasoknak: ősszel pénzeső érkezik
- Milliókat kaphat az, aki most készül nyugdíjba, csak ezt kell tenni érte
- Nyugdíj melletti munka: nem mindegy, hogyan - ezek a 2025-ös szabályok
- Nyugdíjasok figyelem: akár 50 ezer forint támogatás is igényelhető
- Ez a 2025-ös szabály mindenkit érint
- Mikor mehetek nyugdíjba? Így alakul a nyugdíjkorhatár, ezt a dátumot kell figyelni
- Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: címletek és felhasználási időszak 2025-ben
- Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: kézbesítés letartóztatás, vagy szabadságvesztés esetén? Itt van minden tudnivaló