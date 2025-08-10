augusztus 10., vasárnap

Nem jött meg az élelmiszer-utalvány? Itt a végső határidő, amíg még újra kikérheted

Címkék#Posta#Nyugdíjfolyósító Igazgatóság#élelmiszer utalvány#magyar államkincstár

Ha nem vetted át időben a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, még van esély a pótlásra. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány újraküldése kizárólag határidőn belül kérhető.

Kemma.hu

Sokan lemaradhatnak a 30 ezer forintos támogatásról, ha nem veszik át időben a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. A Posta csak rövid ideig őrzi a küldeményeket, utána visszaküldi azokat a Magyar Államkincstárnak. Mutatjuk, meddig lehet még lépni, és hogyan kérhető újraküldés.

Senior,Woman,Picking,Out,Some,Vegetables,In,Supermarket, nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Posta 10 munkanapig őrzi, ezután visszaküldi
Fotó: wavebreakmedia / Forrás: Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: ez történik, ha nem veszed át időben

A Magyar Posta az élelmiszer-utalványokat egyszeri kézbesítéssel próbálja meg eljuttatni a jogosultakhoz. Ha a kézbesítés sikertelen, értesítőt hagynak hátra, amelyből kiderül, melyik postán és mikortól vehető át az utalvány. A küldemények őrzési ideje 10 munkanap – ha ez alatt nem veszi át senki, a Posta visszaküldi az utalványt a Magyar Államkincstár részére.

A jogosult személy legkésőbb 2025. november 14-ig kérheti az utalvány újbóli kiküldését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Ez a határidő jogvesztő, vagyis a november 14. után érkező kérelmeket már nem teljesítik.

Fontos tudni, hogy az élelmiszer-utalványok személyesen nem vehetők át sem a Magyar Államkincstárnál, sem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál – kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre, még a pótlás esetében is.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

 

