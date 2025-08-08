augusztus 8., péntek

László névnap

2 órája

Kérdésed van az élelmiszer-utalványról? Itt a hivatalos segítség

Címkék#élelmiszer utalvány#szabály#ügyfélszolgálat#segítség

A szeptember 1. és október 15. között érkező 30 ezer forintos támogatás sok nyugdíjasnak jelenthet könnyebbséget a mindennapokban. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kapcsán azonban több gyakorlati kérdés is felmerül – most azt mutatjuk meg, hol kaphatunk segítséget, ha bizonytalanok vagyunk a jogosultság vagy a kézbesítés kapcsán.

Kemma.hu

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése és jogosultsága kapcsán sokakban felmerülhetnek kérdések. Fontos tudni, hogy nem vagy egyedül: több hivatalos csatorna is rendelkezésre áll, ahol pontos és hiteles tájékoztatást adnak. Most mutatjuk, hol érdemes érdeklődni.

bevásárlás bolt, Nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Ha nem érkezett meg időben a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, több hivatalos ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll
Forrás: Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: így kaphatsz hivatalos felvilágosítást

A kormányzat és a Magyar Államkincstár is külön ügyfélvonalat biztosít az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatos kérdések kezelésére. Ezeket az elérhetőségeket akkor is érdemes hívni, ha valaki nem kapta meg az utalványt, nem tudja, jogosult-e rá, vagy egyéb problémát tapasztal.

Ajánlott ügyfélszolgálatok és elérhetőségek:

  • Kormányzati ügyfélvonal (0–24 órás elérhetőség): 1818
  • Kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 (1) 550-1858
  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (munkaidőben): 1811
  • Nyugdíjfolyósító külföldről: +36 (1) 327-3308

Fontos tudni, hogy az általános kérdések megválaszolására leginkább a kormányzati ügyfélvonalat javasolják a hatóságok, mivel ez a nap minden órájában hívható – így akár hétvégén vagy esti órákban is segítséget kaphatunk.

Mikor forduljunk a Nyugdíjfolyósítóhoz?

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán munkaidőben tudnak információt adni, főként egyedi esetekben – például ha konkrét kézbesítési probléma, adateltérés vagy visszaküldött utalvány ügyében van kérdésünk.

Itt vannak az újabb fontos tudnivalók, amik ki derültek a nyugdíjas élelmiszer utalványról.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

 

