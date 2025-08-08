Kérdésed van az élelmiszer-utalványról? Itt a hivatalos segítség

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése és jogosultsága kapcsán sokakban felmerülhetnek kérdések. Fontos tudni, hogy nem vagy egyedül: több hivatalos csatorna is rendelkezésre áll, ahol pontos és hiteles tájékoztatást adnak. Most mutatjuk, hol érdemes érdeklődni.

Ha nem érkezett meg időben a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, több hivatalos ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll

Forrás: Shutterstock

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: így kaphatsz hivatalos felvilágosítást

A kormányzat és a Magyar Államkincstár is külön ügyfélvonalat biztosít az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatos kérdések kezelésére. Ezeket az elérhetőségeket akkor is érdemes hívni, ha valaki nem kapta meg az utalványt, nem tudja, jogosult-e rá, vagy egyéb problémát tapasztal.

Ajánlott ügyfélszolgálatok és elérhetőségek:

Kormányzati ügyfélvonal (0–24 órás elérhetőség): 1818

Kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 (1) 550-1858

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (munkaidőben): 1811

Nyugdíjfolyósító külföldről: +36 (1) 327-3308

Fontos tudni, hogy az általános kérdések megválaszolására leginkább a kormányzati ügyfélvonalat javasolják a hatóságok, mivel ez a nap minden órájában hívható – így akár hétvégén vagy esti órákban is segítséget kaphatunk.

Mikor forduljunk a Nyugdíjfolyósítóhoz?

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán munkaidőben tudnak információt adni, főként egyedi esetekben – például ha konkrét kézbesítési probléma, adateltérés vagy visszaküldött utalvány ügyében van kérdésünk.

Itt vannak az újabb fontos tudnivalók, amik ki derültek a nyugdíjas élelmiszer utalványról.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában