Figyelem

2 órája

Durva, de igaz: hamisíthatják a nyugdíjas utalványokat – ezt tegye, ha gyanús példány kerül önhöz

Címkék#Nyugdíjfolyósító Igazgatóság#élelmiszer utalvány#csereutalvány#államkincstár utalvány#tejtermék#pékáru#Magyar Államkincstár

Sokan örülnek, de néhányan visszaélhetnek vele. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kapcsán már megjelentek az első kérdések a hamisítással kapcsolatban.

Kemma.hu

Több százezer idős ember kap kézhez nyugdíjas élelmiszer-utalványt 2025 október közepéig – azonban a nagy érdeklődés miatt már most felkészült a Magyar Államkincstár a visszaélések lehetőségére. Mi a teendő, ha egy utalvány gyanús? Mutatjuk a hivatalos eljárást.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A hamis, vagy sérült nyugdíjas élelmiszer-utalványokat az államkincstár kicseréli. Mutatjuk, mi a teendő 
Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: MW

A 30 ezer forint értékű, papíralapú nyugdíjas élelmiszer-utalvány több címletben jut el a jogosultakhoz, és országszerte több ezer elfogadóhelyen beváltható. A cél, hogy az idősek könnyebben jussanak alapvető élelmiszerekhez: húst, tejterméket, zöldséget, pékárut vásárolhatnak az utalvány segítségével.

Gyanús a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Ne használja fel!

Az utalványt nem névre szólóan állítják ki, ezért fontos, hogy a felhasználók – és a kereskedők is – tisztában legyenek a biztonsági elemekkel és az érvényességi szabályokkal. Már csak azért is, mert a tapasztalatok szerint minden nagyobb országos osztásnál megjelennek hamis példányok is.
A Magyar Államkincstár gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó tájékoztatója szerint előfordulhat, hogy valaki hamisnak tűnő vagy sérült utalványt kap kézhez, illetve a boltban nem fogadják el azt ilyen gyanúval. 

Ezt teheted:

  • Töltse le a „Kérelem nyugdíjas élelmiszer-utalvány eredetiség vizsgálata iránt” című űrlapot az Államkincstár hivatalos honlapjáról.
  • A kitöltött nyomtatványt és az utalványt postán kell elküldeni a Magyar Államkincstár címére
  • A Magyar Államkincstár szakemberei megvizsgálják a beküldött utalványt, majd levélben értesítik a kérelmezőt az eredményről.

Ha az utalvány eredeti, az államkincstár csereutalványt küld ugyanabban az értékben (kizárólag 1000 forintos címletekben), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő postai címre.
Ha az utalvány hamisnak bizonyul, azt bevonják, a kérelmező jegyzőkönyvet kap, és lehetősége van feljelentést tenni a rendőrségen.

Minden, ami nyugdíj - cikkeink a témában

 

