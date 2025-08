Itt a teljes lista, pontosan kik kaphatnak nyugdíjas élelmiszer-utalványt

A 30 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványt 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a Magyar Posta minden jogosultnak. Na de kik is a jogosultak pontosan? Milyen címletekben érkezik az utalvány? A papíralapú utalványokat hideg élelmiszerekre lehet beváltani 2025. december 31-ig – piacokon, kisboltokban, őstermelőknél és nagy üzletláncokban is. Az intézkedés célja a megélhetési nehézségek enyhítése, és az indokolatlan áremelkedések elleni fellépés. A részletszabályok és a gyakori kérdésekre adott hivatalos válaszok segítenek eligazodni a jogosultsági feltételek között, ezeket gyűjtöttük most össze.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: itt vannak a kérdésekre a válaszok

Forrás: pexels.hu

Jogosult vagyok? – Itt a lista, kinek jár nyugdíjas élelmiszer-utalvány

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak jár, akik 2025 júliusában Magyarországon éltek, és ténylegesen kaptak valamilyen nyugdíjszerű ellátást. Ahogy az a Magyar Közlönyben is megjelent, azoknak, akiknek

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

rokkantsági járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat,

házastársi pótlékot vagy

házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

Fontos: az utalvány csak egyszer jár, még akkor is, ha valaki több jogcímen is kap ellátást. Nem jár az utalvány azoknak, akiknek az ellátását 2025 júliusában szüneteltették, vagy csak később állapították meg visszamenőleg. Ugyanez vonatkozik azokra, akik kizárólag szociális ellátásban (például ápolási díj, időskorúak járadéka) részesülnek. A Magyar Államkincstár pontos listát tett közzé az érintettekről – érdemes ebből tájékozódni, hogy ki jogosult a támogatásra.