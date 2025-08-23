augusztus 23., szombat

Itt a válasz

59 perce

30 év után mennyi lesz a nyugdíj? Kalkulátor nélkül is mondjuk a választ

Sokan készülnek visszavonulni, hazánkban 2026-ban több mint százezren töltik be a nyugdíjkorhatárt. De mi az a valorizációs szorzó? 20, 30, 40 év után mennyi nyugdíj jár? Hogyan számolják ki a szolgálati időmet? Mi most megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de arra is kitérünk, milyen szabályokra kell figyelni és hogyan lehet utánanézni, mennyi lesz az annyi.

Kemma.hu

Magyarországon nagyjából 22-23 évesen állnak munkába az emberek. Ha megszakítás nélkül dolgoznak, a férfiak átlagosan 44 év munkát követően, tehát 65 évesen tudnak nyugdíjba menni. A nők átlagosan 63 évesen vonulnak vissza, már abban az esetben, ha a 40 év szolgálati idejük megvan. Fő szabályként egyébként a 65 év van megfogalmazva, mint nyugdíjkorhatár, vagyis idén az 1960-ban születettek, jövőre az 1961-esek mehetnek el nyugdíjba. Mindemellett az jogosult a nyugellátásra, aki  legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ekkor úgynevezett öregségi teljes nyugdíjat állapítanak meg. Fontos azonban tudni, hogy öregségi nyugdíjra az a 65 éves is jogosult, akinek legalább 15 év szolgálati ideje van. Ő ebben az esetben öregségi résznyugdíjat kaphat. Na de mennyi lesz az annyi? Ebben nyújtunk most segítséget nyugdíj kalkulátorunk és néhány fogalom tisztázásának segítségével.

Nyugdíj kalkulátor: ennyi pénzt kapunk 20, 30 év után
Mennyi nyugdíjat hoz majd a postás? Segítünk a számolásban és ennek megértésében
Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heol

15 évnél indul a nyugdíj kalkulátor

Cikkünk végén a teljes nyugdíjszámítási szorzó megtalálható szolgálati évekre bontva, de kitérünk a valorizációs szorzóra is, ez ugyanis egyik fontos alapja a nyugdíjszámításnak. De először nézzünk néhány számot, vagyis hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset hány százaléka is lesz majd a nyugdíj. 

Mivel a résznyugdíjhoz is kell 15 év szolgálati idő, a matek innen indul. Ez esetben a kiszámított összeg 43 százalékára vagyunk jogosultak. Innen 25 évig évi 2 százalék a növekedés, majd a 36. évig 1 százalék, a 40-ig 1,5 százalék, onnan pedig 50-ig 2 százalék megint, évente. A szolgálati idő kiszámításában egyébként már az Ügyfélkapu Plusz is segít. 

Na de akkor mennyi lesz a nyugdíjam 20, 30 év munkaviszony után?

Sokak kérdése, hogy például 20 év munkaviszony után mennyi nyugdíj jár.  A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben 33 ezer 176 forint volt az átlag nyugdíj Komárom-Esztergomban, 2010-ben 88 ezer 407,  2020-ban ezer 136 557, míg 2024-ben 223 ezer 101, 2025-ben pedig 233 ezer 892. Ez utóbbi szám magasabb, mint a Veszprém vármegyei (228 ezer 707 forint), és alig alacsonyabb, mint a Fejér megyei 238 ezer 292 forint. A régiós átlag 233 ezer 846, a dunántúli 223 ezer 240 forint. 

A fentiekben olvasható számítás alapján néhány példa, hogy egyszerű legyen válaszolni az olyan kérdésekre, mint hogy 40 év munkaviszony után mennyi nyugdíj jár. 

  • 20 év után 53,
  • 30 év után 68,
  • 40 év után 80, 
  • 50 év után pedig 100 százalékát kapjuk meg a kiszámított átlagkeresetünknek.

Mi az a valorizációs szorzó?

Ahogy az Államkincstár oldalán olvasható, az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért keresetet az országos nettó átlagkereset egyes években történt növekedését alapul véve mindig a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden év nettó keresetét meg kell szorozni a valorizációs szorzóval, így kerül a jövedelmünk azonos országos átlagkereseti szintre kerül. Az idei szorzó 13,3 százalék, ami 1,133-szoros igazítást jelent. Az összes valorizációs szám az idei kormányrendeletben elérhető, minden év tavaszában hozzák ki  legfrissebb értékkövető szorzót.

Minden, ami nyugdíj

  • Az így kapott éves keresetet adják össze, majd elosztják az 1988. január 1. napjától a nyugdíjmegállapítás napjáig terjedő időszakra elismert szolgálati idő azon napjainak számával, amelyeken a nyugdíjigénylőnek keresete volt (ez az osztószám). 
  • Ezután az így megkapott napi nettó átlagkeresetet megszorozzák 365-tel, hogy meghatározzuk az éves átlagkeresetet, 
  • amit végül el kell osztanunk 12-vel, hogy megkapjuk a havi nettó "életpálya" átlagkeresetet. 

Segít az Államkincstár és az Ügyfélkapu is

A kiszámolt szolgálati idő alapján dől el a nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó átlagos mértéke, vagyis hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset hány százaléka lesz a nyugdíjunk. Az Államkincstár három életszerű példán keresztül, évekre lebontva is kiszámolt három nyugdíjat, ez is segít fejben összerakni, hogyan is működik a nyugdíj kalkulátor, kalkulálás.

Ha biztosan szeretnénk tudni, mennyi nuygdíjunk lesz, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság is segít, számos nyugdíj kalkulátor érhető el az interneten is, valamint az Államkincstár honlapján is található önkiszolgáló nyugdíj kalkulátor, ahol beírhatjuk az adatokat, a rendszer pedig megadja a választ a kérdésre, hogy mennyi nyugdíj jár. Itt is 15 évnyi szolgálati időtől indul a számolás. 

Az öregségi nyugdíj kiszámítása során alkalmazandó szorzószámok

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény tartalmazza az alábbi táblázatot, amely alapján számolnak:


Szolgálati idő
(év)		Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset százaléka
15

43

16

45

17

47

18

49

19

51

20

53

21

55

22

57

23

59

24

61

25

63

26

64

27

65

28

66

29

67

30

68

31

69

32

70

33

71

34

72

35

73

36

74

37

75.5

38

77

39

78.5

40

80

41

82

42

84

43

86

44

88

45

90

46

92

47

94

48

96

49

98

50 vagy több

100

Kinek jár a 13. havi nyugdíj?

A tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző esztendő legalább egy napján, valamint a tárgyév februárjában társadalombiztosítási nyugellátásban részesült. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 13.havi nyugdíj 2026-ben annak jár majd, aki 2025-ben vonult vissza az aktív pályafutásától és ferbruárban is nyugdíjas lesz. Tehát aki 1960-ban született és a kora alapján idén megy el nyugdíjba, majd 2026-ban lesz jogosult erre a plusz pénzre, de aki 1961-ben, és csak jövőre megy el, az majd 2027-ben kapja meg ezt a juttatást. 

A KSH adatai szerint 2025. január elsején 50 ezer 92 olyan férfi és 57 ezer 705 olyan nő élt hazánkban, aki jövőre tölti be a 65. életévét, vagyis mehet nyugíjba. Komárom-Esztergom vármegyében a számuk 1718, illetve 1851. 

Azok az asszonyok számíthatnak a jövő februári 13. havi nyugdíjra, akik már idén visszavonulnak a Nők40-nel, vagy már korábban megtették ezt. Azok a férfiak és nők viszont, akik csak jövőre, a rendes nyugdíjkorhatár, avgyis a 65. életév betöltésekor vonulnak vissza, 2027-ben lesz jogosultak erre a juttatásra. 

 

 

