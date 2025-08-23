30 év után mennyi lesz a nyugdíj? Kalkulátor nélkül is mondjuk a választ

Magyarországon nagyjából 22-23 évesen állnak munkába az emberek. Ha megszakítás nélkül dolgoznak, a férfiak átlagosan 44 év munkát követően, tehát 65 évesen tudnak nyugdíjba menni. A nők átlagosan 63 évesen vonulnak vissza, már abban az esetben, ha a 40 év szolgálati idejük megvan. Fő szabályként egyébként a 65 év van megfogalmazva, mint nyugdíjkorhatár, vagyis idén az 1960-ban születettek, jövőre az 1961-esek mehetnek el nyugdíjba. Mindemellett az jogosult a nyugellátásra, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ekkor úgynevezett öregségi teljes nyugdíjat állapítanak meg. Fontos azonban tudni, hogy öregségi nyugdíjra az a 65 éves is jogosult, akinek legalább 15 év szolgálati ideje van. Ő ebben az esetben öregségi résznyugdíjat kaphat. Na de mennyi lesz az annyi? Ebben nyújtunk most segítséget nyugdíj kalkulátorunk és néhány fogalom tisztázásának segítségével.

Mennyi nyugdíjat hoz majd a postás? Segítünk a számolásban és ennek megértésében

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heol

15 évnél indul a nyugdíj kalkulátor

Cikkünk végén a teljes nyugdíjszámítási szorzó megtalálható szolgálati évekre bontva, de kitérünk a valorizációs szorzóra is, ez ugyanis egyik fontos alapja a nyugdíjszámításnak. De először nézzünk néhány számot, vagyis hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset hány százaléka is lesz majd a nyugdíj.

Mivel a résznyugdíjhoz is kell 15 év szolgálati idő, a matek innen indul. Ez esetben a kiszámított összeg 43 százalékára vagyunk jogosultak. Innen 25 évig évi 2 százalék a növekedés, majd a 36. évig 1 százalék, a 40-ig 1,5 százalék, onnan pedig 50-ig 2 százalék megint, évente. A szolgálati idő kiszámításában egyébként már az Ügyfélkapu Plusz is segít.

Na de akkor mennyi lesz a nyugdíjam 20, 30 év munkaviszony után?

Sokak kérdése, hogy például 20 év munkaviszony után mennyi nyugdíj jár. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben 33 ezer 176 forint volt az átlag nyugdíj Komárom-Esztergomban, 2010-ben 88 ezer 407, 2020-ban ezer 136 557, míg 2024-ben 223 ezer 101, 2025-ben pedig 233 ezer 892. Ez utóbbi szám magasabb, mint a Veszprém vármegyei (228 ezer 707 forint), és alig alacsonyabb, mint a Fejér megyei 238 ezer 292 forint. A régiós átlag 233 ezer 846, a dunántúli 223 ezer 240 forint.