30 év után mennyi lesz a nyugdíj? Kalkulátor nélkül is mondjuk a választ
Sokan készülnek visszavonulni, hazánkban 2026-ban több mint százezren töltik be a nyugdíjkorhatárt. De mi az a valorizációs szorzó? 20, 30, 40 év után mennyi nyugdíj jár? Hogyan számolják ki a szolgálati időmet? Mi most megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de arra is kitérünk, milyen szabályokra kell figyelni és hogyan lehet utánanézni, mennyi lesz az annyi.
Magyarországon nagyjából 22-23 évesen állnak munkába az emberek. Ha megszakítás nélkül dolgoznak, a férfiak átlagosan 44 év munkát követően, tehát 65 évesen tudnak nyugdíjba menni. A nők átlagosan 63 évesen vonulnak vissza, már abban az esetben, ha a 40 év szolgálati idejük megvan. Fő szabályként egyébként a 65 év van megfogalmazva, mint nyugdíjkorhatár, vagyis idén az 1960-ban születettek, jövőre az 1961-esek mehetnek el nyugdíjba. Mindemellett az jogosult a nyugellátásra, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ekkor úgynevezett öregségi teljes nyugdíjat állapítanak meg. Fontos azonban tudni, hogy öregségi nyugdíjra az a 65 éves is jogosult, akinek legalább 15 év szolgálati ideje van. Ő ebben az esetben öregségi résznyugdíjat kaphat. Na de mennyi lesz az annyi? Ebben nyújtunk most segítséget nyugdíj kalkulátorunk és néhány fogalom tisztázásának segítségével.
15 évnél indul a nyugdíj kalkulátor
Cikkünk végén a teljes nyugdíjszámítási szorzó megtalálható szolgálati évekre bontva, de kitérünk a valorizációs szorzóra is, ez ugyanis egyik fontos alapja a nyugdíjszámításnak. De először nézzünk néhány számot, vagyis hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset hány százaléka is lesz majd a nyugdíj.
Mivel a résznyugdíjhoz is kell 15 év szolgálati idő, a matek innen indul. Ez esetben a kiszámított összeg 43 százalékára vagyunk jogosultak. Innen 25 évig évi 2 százalék a növekedés, majd a 36. évig 1 százalék, a 40-ig 1,5 százalék, onnan pedig 50-ig 2 százalék megint, évente. A szolgálati idő kiszámításában egyébként már az Ügyfélkapu Plusz is segít.
Na de akkor mennyi lesz a nyugdíjam 20, 30 év munkaviszony után?
Sokak kérdése, hogy például 20 év munkaviszony után mennyi nyugdíj jár. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben 33 ezer 176 forint volt az átlag nyugdíj Komárom-Esztergomban, 2010-ben 88 ezer 407, 2020-ban ezer 136 557, míg 2024-ben 223 ezer 101, 2025-ben pedig 233 ezer 892. Ez utóbbi szám magasabb, mint a Veszprém vármegyei (228 ezer 707 forint), és alig alacsonyabb, mint a Fejér megyei 238 ezer 292 forint. A régiós átlag 233 ezer 846, a dunántúli 223 ezer 240 forint.
A fentiekben olvasható számítás alapján néhány példa, hogy egyszerű legyen válaszolni az olyan kérdésekre, mint hogy 40 év munkaviszony után mennyi nyugdíj jár.
- 20 év után 53,
- 30 év után 68,
- 40 év után 80,
- 50 év után pedig 100 százalékát kapjuk meg a kiszámított átlagkeresetünknek.
Mi az a valorizációs szorzó?
Ahogy az Államkincstár oldalán olvasható, az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért keresetet az országos nettó átlagkereset egyes években történt növekedését alapul véve mindig a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden év nettó keresetét meg kell szorozni a valorizációs szorzóval, így kerül a jövedelmünk azonos országos átlagkereseti szintre kerül. Az idei szorzó 13,3 százalék, ami 1,133-szoros igazítást jelent. Az összes valorizációs szám az idei kormányrendeletben elérhető, minden év tavaszában hozzák ki legfrissebb értékkövető szorzót.

- Az így kapott éves keresetet adják össze, majd elosztják az 1988. január 1. napjától a nyugdíjmegállapítás napjáig terjedő időszakra elismert szolgálati idő azon napjainak számával, amelyeken a nyugdíjigénylőnek keresete volt (ez az osztószám).
- Ezután az így megkapott napi nettó átlagkeresetet megszorozzák 365-tel, hogy meghatározzuk az éves átlagkeresetet,
- amit végül el kell osztanunk 12-vel, hogy megkapjuk a havi nettó "életpálya" átlagkeresetet.
Segít az Államkincstár és az Ügyfélkapu is
A kiszámolt szolgálati idő alapján dől el a nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó átlagos mértéke, vagyis hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset hány százaléka lesz a nyugdíjunk. Az Államkincstár három életszerű példán keresztül, évekre lebontva is kiszámolt három nyugdíjat, ez is segít fejben összerakni, hogyan is működik a nyugdíj kalkulátor, kalkulálás.
Ha biztosan szeretnénk tudni, mennyi nuygdíjunk lesz, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság is segít, számos nyugdíj kalkulátor érhető el az interneten is, valamint az Államkincstár honlapján is található önkiszolgáló nyugdíj kalkulátor, ahol beírhatjuk az adatokat, a rendszer pedig megadja a választ a kérdésre, hogy mennyi nyugdíj jár. Itt is 15 évnyi szolgálati időtől indul a számolás.
Az öregségi nyugdíj kiszámítása során alkalmazandó szorzószámok
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény tartalmazza az alábbi táblázatot, amely alapján számolnak:
Szolgálati idő
(év)
|Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset százaléka
|15
43
|16
45
|17
47
|18
49
|19
51
|20
53
|21
55
|22
57
|23
59
|24
61
|25
63
|26
64
|27
65
|28
66
|29
67
|30
68
|31
69
|32
70
|33
71
|34
72
|35
73
|36
74
|37
75.5
|38
77
|39
78.5
|40
80
|41
82
|42
84
|43
86
|44
88
|45
90
|46
92
|47
94
|48
96
|49
98
50 vagy több
100
Kinek jár a 13. havi nyugdíj?
A tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző esztendő legalább egy napján, valamint a tárgyév februárjában társadalombiztosítási nyugellátásban részesült. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 13.havi nyugdíj 2026-ben annak jár majd, aki 2025-ben vonult vissza az aktív pályafutásától és ferbruárban is nyugdíjas lesz. Tehát aki 1960-ban született és a kora alapján idén megy el nyugdíjba, majd 2026-ban lesz jogosult erre a plusz pénzre, de aki 1961-ben, és csak jövőre megy el, az majd 2027-ben kapja meg ezt a juttatást.
A KSH adatai szerint 2025. január elsején 50 ezer 92 olyan férfi és 57 ezer 705 olyan nő élt hazánkban, aki jövőre tölti be a 65. életévét, vagyis mehet nyugíjba. Komárom-Esztergom vármegyében a számuk 1718, illetve 1851.
Azok az asszonyok számíthatnak a jövő februári 13. havi nyugdíjra, akik már idén visszavonulnak a Nők40-nel, vagy már korábban megtették ezt. Azok a férfiak és nők viszont, akik csak jövőre, a rendes nyugdíjkorhatár, avgyis a 65. életév betöltésekor vonulnak vissza, 2027-ben lesz jogosultak erre a juttatásra.