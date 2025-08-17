Új véradási protokoll lép életbe, így védik a veszélyes fertőzés ellen az embereket

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss heti járványügyi jelentéséből kiderült, hogy megerősítettek egy nyugat-nílusi láz okozta fertőzést Magyarországon. A vírus egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő szervezetében volt kimutatható, aki nem járt külföldön, tehát a fertőzés hazai eredetű. A beteget súlyos állapotban, agyvelőgyulladással szállították kórházba. A vizsgálatokat az NNGYK laboratóriuma végezte a kórház kérésére, és ők igazolták a West Nile-vírus jelenlétét.

Már a véradásra is kihat a nyugat-nílusi láz

Forrás: Shutterstock

Sokk: itthon fertőződött meg a halálos nyugat-nílusi lázzal egy magyar nő

Új protokoll lép életbe a nyugat-nílusi láz miatt

Ez az első megerősített nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben. Minden évben augusztusban regisztrálják a legtöbb hazai eredetű fertőzést, mivel a kórokozót szúnyogok terjesztik, és ebben az időszakban a legaktívabbak. Az idegrendszeri megbetegedések között három agyvelőgyulladásos esetet jelentettek, ezek közül az egyiknél mutatták ki a nyugat-nílusi vírust.

Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese a vaol.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy Magyarország élen jár a vérellátás biztonságában. Egy május 20-án életbe lépett kormányhatározat értelmében azóta minden véradó szűrésen esik át a West Nile-vírusra is. Ez azt jelenti, hogy a véradás előtt elvégzik a megfelelő vizsgálatokat, csökkentve a fertőzés vérátömlesztéssel való továbbadásának kockázatát.

Mi is az a nílusi láz pontosan?

Többnyire tünetmentes, de okozhat lázat, fejfájást, kiütést, súlyosabb esetben pedig idegrendszeri szövődményeket is. Mivel nincs ellene védőoltás, a megelőzés alapja a szúnyogcsípések elleni védekezés.