augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradó

2 órája

Új véradási protokoll lép életbe, így védik a veszélyes fertőzés ellen az embereket

Címkék#nyugat-nílusi láz#vírus#véradás

A 67 éves fertőzött nő itthon kapta el a szúnyogok terjesztette járványt. A nyugat-nílusi láz miatt már új kormányhatározat is életbe lépett.

Kemma.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss heti járványügyi jelentéséből kiderült, hogy megerősítettek egy nyugat-nílusi láz okozta fertőzést Magyarországon. A vírus egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő szervezetében volt kimutatható, aki nem járt külföldön, tehát a fertőzés hazai eredetű. A beteget súlyos állapotban, agyvelőgyulladással szállították kórházba. A vizsgálatokat az NNGYK laboratóriuma végezte a kórház kérésére, és ők igazolták a West Nile-vírus jelenlétét.

Nyugat-nílusi láz
Már a véradásra is kihat a nyugat-nílusi láz
Forrás:  Shutterstock

Sokk: itthon fertőződött meg a halálos nyugat-nílusi lázzal egy magyar nő

Új protokoll lép életbe a nyugat-nílusi láz miatt

Ez az első megerősített nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben. Minden évben augusztusban regisztrálják a legtöbb hazai eredetű fertőzést, mivel a kórokozót szúnyogok terjesztik, és ebben az időszakban a legaktívabbak. Az idegrendszeri megbetegedések között három agyvelőgyulladásos esetet jelentettek, ezek közül az egyiknél mutatták ki a nyugat-nílusi vírust.

Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese a vaol.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy Magyarország élen jár a vérellátás biztonságában. Egy május 20-án életbe lépett kormányhatározat értelmében azóta minden véradó szűrésen esik át a West Nile-vírusra is. Ez azt jelenti, hogy a véradás előtt elvégzik a megfelelő vizsgálatokat, csökkentve a fertőzés vérátömlesztéssel való továbbadásának kockázatát.

Mi is az a nílusi láz pontosan?

Többnyire tünetmentes, de okozhat lázat, fejfájást, kiütést, súlyosabb esetben pedig idegrendszeri szövődményeket is. Mivel nincs ellene védőoltás, a megelőzés alapja a szúnyogcsípések elleni védekezés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu