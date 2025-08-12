Sokk: itthon fertőződött meg a halálos nyugat-nílusi lázzal egy magyar nő

Járványügyi helyzet Magyarországon: itt vannak a legfrissebb adatok

Mint írták, az idegrendszeri fertőzések között azonban három encephalitis infectiosa (agyvelőgyulladás) esetet jelentettek. Ezek közül az egyiknél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak. A beteg egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő, akinél a kezelő kórház kérésére az NNGYK laboratóriuma végezte el a vizsgálatokat, és igazolta a vírus jelenlétét. A járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy a beteg nem járt külföldön a megbetegedés előtt, így a fertőzés hazai eredetű. Ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.

Mi is az a nyugat-nílusi láz

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, amely hazánkban főként nyáron és kora ősszel fordul elő. Többnyire tünetmentes, de okozhat lázat, fejfájást, kiütést, súlyosabb esetben pedig idegrendszeri szövődményeket is. Mivel nincs ellene védőoltás, a megelőzés alapja a szúnyogcsípések elleni védekezés.