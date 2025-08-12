augusztus 12., kedd

Klára névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Járvány

1 órája

Sokk: itthon fertőződött meg a halálos nyugat-nílusi lázzal egy magyar nő

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#járványügyi helyzet#vírus#betegség#vizsgálat

Friss adatokat közölt a járványügyi helyzetről a hatóság. Az országos összesítésben a nyugat-nílusi láz is felbukkant a jelentett esetek között.

Kemma.hu

A július 28. és augusztus 3. közötti időszakban nem regisztráltak tömeges, közösségi gyomor-bélrendszeri járványt Magyarországon, ugyanakkor a nyugat-nílusi láz megjelent a friss adatok között – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet mutató összefoglalójából.

nyugat-nílusi láz, Járványügyi helyzet
Járványügyi helyzet: az ország több pontján is felbukkant a nyugat-nílusi láz
Fotó: Dalibor Despotovic / Forrás: Getty Images

Járványügyi helyzet Magyarországon: itt vannak a legfrissebb adatok

Mint írták, az idegrendszeri fertőzések között azonban három encephalitis infectiosa (agyvelőgyulladás) esetet jelentettek. Ezek közül az egyiknél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak. A beteg egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő, akinél a kezelő kórház kérésére az NNGYK laboratóriuma végezte el a vizsgálatokat, és igazolta a vírus jelenlétét. A járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy a beteg nem járt külföldön a megbetegedés előtt, így a fertőzés hazai eredetű. Ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.

Mi is az a nyugat-nílusi láz

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, amely hazánkban főként nyáron és kora ősszel fordul elő. Többnyire tünetmentes, de okozhat lázat, fejfájást, kiütést, súlyosabb esetben pedig idegrendszeri szövődményeket is. Mivel nincs ellene védőoltás, a megelőzés alapja a szúnyogcsípések elleni védekezés.

A 31. héten két vírusos vérzéses láz gyanúját is jelentették, mindkettő esetében a Dengue-vírust azonosították. Az egyik beteg egy 10 éves, budapesti fiú, aki a lappangási időszakban Balin tartózkodott, míg a másik egy 38 éves fővárosi férfi, aki Indonéziában kaphatta el a betegséget.

Az országos adatok mellett a vármegyei számokat is ismertették. Mint a táblázatból kiderült, a 31. héten szalmonellával 5 embert, Campylobacter-fertőzéssel (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 4 embert diagnosztizáltak, emellett egy ember kapta el a rotavírust.

A fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni. A cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása, a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel). Azon fertőzések esetében, amire létezik védőoltás, érdemes azokat beadatni, mivel az Európai Vakcinázási Információs Portálon található adatok szerint a védőoltás nem csak az oltottakat, hanem az oltatlan embereket is védi a közösségben azáltal, hogy csökkenti a fertőzésnek való kitettség kockázatát. Ez a jelenség a közösségi immunitás, más néven a nyájimmunitás. 

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések számát Magyarországon és megyékre lebontva ERRE A LINKRE kattintva érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu