Sokk: itthon fertőződött meg a halálos nyugat-nílusi lázzal egy magyar nő
Friss adatokat közölt a járványügyi helyzetről a hatóság. Az országos összesítésben a nyugat-nílusi láz is felbukkant a jelentett esetek között.
A július 28. és augusztus 3. közötti időszakban nem regisztráltak tömeges, közösségi gyomor-bélrendszeri járványt Magyarországon, ugyanakkor a nyugat-nílusi láz megjelent a friss adatok között – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet mutató összefoglalójából.
Mint írták, az idegrendszeri fertőzések között azonban három encephalitis infectiosa (agyvelőgyulladás) esetet jelentettek. Ezek közül az egyiknél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak. A beteg egy 67 éves, Pest vármegyében élő nő, akinél a kezelő kórház kérésére az NNGYK laboratóriuma végezte el a vizsgálatokat, és igazolta a vírus jelenlétét. A járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy a beteg nem járt külföldön a megbetegedés előtt, így a fertőzés hazai eredetű. Ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.
Mi is az a nyugat-nílusi láz
A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, amely hazánkban főként nyáron és kora ősszel fordul elő. Többnyire tünetmentes, de okozhat lázat, fejfájást, kiütést, súlyosabb esetben pedig idegrendszeri szövődményeket is. Mivel nincs ellene védőoltás, a megelőzés alapja a szúnyogcsípések elleni védekezés.
A 31. héten két vírusos vérzéses láz gyanúját is jelentették, mindkettő esetében a Dengue-vírust azonosították. Az egyik beteg egy 10 éves, budapesti fiú, aki a lappangási időszakban Balin tartózkodott, míg a másik egy 38 éves fővárosi férfi, aki Indonéziában kaphatta el a betegséget.
Az országos adatok mellett a vármegyei számokat is ismertették. Mint a táblázatból kiderült, a 31. héten szalmonellával 5 embert, Campylobacter-fertőzéssel (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 4 embert diagnosztizáltak, emellett egy ember kapta el a rotavírust.
A fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni. A cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása, a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel). Azon fertőzések esetében, amire létezik védőoltás, érdemes azokat beadatni, mivel az Európai Vakcinázási Információs Portálon található adatok szerint a védőoltás nem csak az oltottakat, hanem az oltatlan embereket is védi a közösségben azáltal, hogy csökkenti a fertőzésnek való kitettség kockázatát. Ez a jelenség a közösségi immunitás, más néven a nyájimmunitás.
