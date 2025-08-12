augusztus 12., kedd

Klára névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvény

1 órája

Processzorok dübörögnek, bajnokok születnek

Címkék#E-Sport nap#Lan Dimension#League of Legends 5v5#rendezvény#Nyergesújfalu#verseny#játék#nyeremény

League of Legends, retró játékok és konzolos kihívások várják a látogatókat szeptemberben. Az e-sport szerelmesei ismét Nyergesújfalu felé veszik az irányt, ahol a Lan Dimension rendezvénye egy teljes napos gamer élményt kínál.

Kemma.hu

League of Legends-bajnokság, retro játékok, konzolos versenyek és nyeremények – minden adott ahhoz, hogy szeptember 21-én Nyergesújfalu igazi gamer központtá váljon egy napra. Az Ady Endre Művelődési Központ ad otthont az e-sport rendezvényének, amely újra összehozza a játékosokat és érdeklődőket a térségből.

Nyergesújfalu: E-Sport nap, Leauge of Legedns bajnokság
Nyergesújfalu: E-Sport nap, Leauge of Legedns bajnokság

Nyergesújfalura nem csak a profikat várják

A nap nem csupán a versenyről szól: retró sarok, XBOX és PlayStation konzolok, valamint különleges PC-k is várják az érdeklődőket. Akik nem indulnak a bajnokságon, azok is kipróbálhatják magukat különböző játékokban, miközben a rendezvényhangulatról DJ és egész nap nyitva tartó büfé gondoskodik.

A helyszínen Tekken 8 és FC25 versenyekre is lehet majd nevezni.

A program része lesz néhány kvízjáték is, amelyek a videójátékok világához és ismert streamerekhez kapcsolódó kérdésekkel várják az érdeklődőket.

 

Hasznos infók:

Helyszín: Nyergesújfalu, Ady Endre Művelődési Központ

Időpont: 2025. szeptember 21. (vasárnap), kapunyitás: 9:00

Nevezési határidő: augusztus 21., 19:00

A 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy aláírt hozzájárulással vehetnek részt.

Nyergesújfalu: E-Sport nap, Leauge of Legedns bajnokság
Nyergesújfalu: E-Sport nap, Tekken 8

A komoly versengéshez a fejhallgatókat a szervezők biztosítják, azonban a játékosok a megszokott egér-billentyűzet párosukat magukkal hozhatják.

League of Legends-bajnokságra ide kattintva regisztrálhatsz
A rendezvény a késő délutáni órákig tart, a League of Legends-bajnokságot pedig kivetítőn is követhetik az érdeklődők.

További részletekért és friss információkért érdemes felkeresni az Ady Endre Művelődési Központ Facebook-oldalát.

Arról, hogy hogyan lehet megfizethető gamer PC-t építeni, itt olvashatnak részleteket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu