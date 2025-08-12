Processzorok dübörögnek, bajnokok születnek

League of Legends-bajnokság, retro játékok, konzolos versenyek és nyeremények – minden adott ahhoz, hogy szeptember 21-én Nyergesújfalu igazi gamer központtá váljon egy napra. Az Ady Endre Művelődési Központ ad otthont az e-sport rendezvényének, amely újra összehozza a játékosokat és érdeklődőket a térségből.

Nyergesújfalu: E-Sport nap, Leauge of Legedns bajnokság

Nyergesújfalura nem csak a profikat várják

A nap nem csupán a versenyről szól: retró sarok, XBOX és PlayStation konzolok, valamint különleges PC-k is várják az érdeklődőket. Akik nem indulnak a bajnokságon, azok is kipróbálhatják magukat különböző játékokban, miközben a rendezvényhangulatról DJ és egész nap nyitva tartó büfé gondoskodik.

A helyszínen Tekken 8 és FC25 versenyekre is lehet majd nevezni.

A program része lesz néhány kvízjáték is, amelyek a videójátékok világához és ismert streamerekhez kapcsolódó kérdésekkel várják az érdeklődőket.

Hasznos infók:

Helyszín: Nyergesújfalu, Ady Endre Művelődési Központ

Időpont: 2025. szeptember 21. (vasárnap), kapunyitás: 9:00

Nevezési határidő: augusztus 21., 19:00

A 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy aláírt hozzájárulással vehetnek részt.

Nyergesújfalu: E-Sport nap, Tekken 8

A komoly versengéshez a fejhallgatókat a szervezők biztosítják, azonban a játékosok a megszokott egér-billentyűzet párosukat magukkal hozhatják.

League of Legends-bajnokságra ide kattintva regisztrálhatsz

A rendezvény a késő délutáni órákig tart, a League of Legends-bajnokságot pedig kivetítőn is követhetik az érdeklődők.

További részletekért és friss információkért érdemes felkeresni az Ady Endre Művelődési Központ Facebook-oldalát.

Arról, hogy hogyan lehet megfizethető gamer PC-t építeni, itt olvashatnak részleteket.