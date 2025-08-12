3 órája
Processzorok dübörögnek, bajnokok születnek
League of Legends, retró játékok és konzolos kihívások várják a látogatókat szeptemberben. Az e-sport szerelmesei ismét Nyergesújfalu felé veszik az irányt, ahol a Lan Dimension rendezvénye egy teljes napos gamer élményt kínál.
League of Legends-bajnokság, retro játékok, konzolos versenyek és nyeremények – minden adott ahhoz, hogy szeptember 21-én Nyergesújfalu igazi gamer központtá váljon egy napra. Az Ady Endre Művelődési Központ ad otthont az e-sport rendezvényének, amely újra összehozza a játékosokat és érdeklődőket a térségből.
Nyergesújfalura nem csak a profikat várják
A nap nem csupán a versenyről szól: retró sarok, XBOX és PlayStation konzolok, valamint különleges PC-k is várják az érdeklődőket. Akik nem indulnak a bajnokságon, azok is kipróbálhatják magukat különböző játékokban, miközben a rendezvényhangulatról DJ és egész nap nyitva tartó büfé gondoskodik.
A helyszínen Tekken 8 és FC25 versenyekre is lehet majd nevezni.
A program része lesz néhány kvízjáték is, amelyek a videójátékok világához és ismert streamerekhez kapcsolódó kérdésekkel várják az érdeklődőket.
Hasznos infók:
Helyszín: Nyergesújfalu, Ady Endre Művelődési Központ
Időpont: 2025. szeptember 21. (vasárnap), kapunyitás: 9:00
Nevezési határidő: augusztus 21., 19:00
A 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy aláírt hozzájárulással vehetnek részt.
A komoly versengéshez a fejhallgatókat a szervezők biztosítják, azonban a játékosok a megszokott egér-billentyűzet párosukat magukkal hozhatják.
League of Legends-bajnokságra ide kattintva regisztrálhatsz
A rendezvény a késő délutáni órákig tart, a League of Legends-bajnokságot pedig kivetítőn is követhetik az érdeklődők.
További részletekért és friss információkért érdemes felkeresni az Ady Endre Művelődési Központ Facebook-oldalát.
