Kirándulás

2 órája

Ingyenes hajózás a Dunán: Csodás panoráma pár perc alatt + gali

Címkék#élmény#Dunaradvány#panoráma#neszmélyi komp#duna part#látvány

Neszmély és Dunaradvány között a Duna vizén ringatózva olyan panoráma tárul a szemünk elé, amelyet a partról sosem láthatnánk. A neszmélyi komp két éve köti össze a magyar és a szlovák partot, és még mindig ingyen utazhatunk rajta – gyalog, kerékpárral vagy akár autóval.

Kemma.hu

Két éve adták át a neszmélyi kompot, amely mára biztos kapocs a magyar és a szlovák Duna-part között. Bár az indulás után voltak kisebb fennakadások az üzemeltetésében, mára megbízhatóan közlekedik, és sokak kedvence lett. Az utazásért ma sem kell fizetni, így bárki felszállhat rá – legyen szó kerékpárosokról, gyalogosokról vagy autósokról.

A neszmélyi komp már két éve köti össze a magyar és a szlovák oldalt. Már csak a lávány miat is érdemes felszállni rá
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Indulás előtt azonban érdemes az utinform.hu oldalán ellenőrizni a menetrendet, ugyanis a Duna aktuális vízállása miatt előfordulhatnak változások. Alapesetben Neszmélyről napközben kétóránként indul a járat, amely negyedóra múlva tér vissza a túlpartról. Maga az átkelés mindössze tíz percig tart, de már ezért az élményért is érdemes vízre szállni.

Csodás a látvány a neszmélyi kompról

A hajóról olyan oldalát mutatja meg a Duna, amely a partról láthatatlan: a hullámok között tükröződő kék ég, a víz fölé hajló öreg fák, a szigetek zöldje és a túlpart csendes falvainak látképe. A part menti erdők, a kavicsos zátonyok és a madarak röpte együtt adják azt a különleges hangulatot, amit csak vízen érezhet az ember.

A második évforduló kapcsán az ujszo.hu megkereste Nagy Pétert, a fejlesztés szlovákiai partnerének, az Ister-Granum EGTC-nek az igazgatóját. A lapnak Nagy Péter elmondta, az elmúlt két évben több mint 60 ezer átkelésről tudnak beszámolni az általuk vezetett statisztikák alapján.

– Kicsit többen veszik igénybe szlovákiai oldalról, vagyis Dunaradványról Neszmélyre átkelve (mondjuk 60:40 arányban), ami talán annak tudható be, hogy szlovákiai oldalról munkába való ingázás céljából rendszeresen használják a kompot. De általánosan kijelenthető, hogy az irányok tekintetében arányos a kihasználás – áruta el.

GALÉRIA: komppal a Dunán (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Látnivalók a szlovák parton

Ha nem kell sietnünk, a szlovák oldalon, Dunaradvány környékén is érdemes felfedezni a látnivalókat. A közeli Komárom történelmi erődjei, a Garam torkolata, vagy akár a nyugodt, árnyas Duna-parti sétány is remek célpont lehet egy kis kiránduláshoz.
Sokan a kompot nem csak közlekedési eszköznek, hanem önálló programnak tekintik – és aki egyszer átutazott rajta, az tudja, miért.

neszmélyi komp
A szlovák oldalon is rengeteg kirándulóhely és látnivaló várja a turistákat 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra
  • Pati Thermal Park és Strandfürdő, Patince
    Szlovákia legdélebbi termálfürdője egész napos kikapcsolódást kínál napozóterületekkel, sportpályákkal és gyerekmedencékkel, 27 °C-os termálvizével a természet közelségében.
  • Karvai Kilátótorony, Kravany nad Dunajom
    A Duna partján álló kilátóból páratlan panoráma nyílik a folyóra, a környező szőlőhegyekre, sőt tiszta időben a magyar oldali tájra is.
  • Kelemantia Római Katonai Tábor, Izsa
    A Duna partján fekvő, több mint kétszáz éves római katonai tábor romjai az antik építészet és a birodalom határvédelmének lenyűgöző emlékei.
  • Európa-Udvar, Észak-Komárom
    Ez a különleges tér 45 európai ország építészeti stílusát vonultatja fel, Mária Terézia és Mátyás király szobraival egyetemben, igazi kultúrtörténeti élmény a város szívében.
  • Révkomáromi Erődrendszer
    A Duna és a Vág partján húzódó bástyarendszer Komárom városának történelmi védelmi vonala, amely ma is lenyűgöző látványt nyújt.
  • Révkomáromi Termálfürdő, Észak-Komárom
    Az ásványi anyagokban gazdag termálvíz jótékony hatással van ízületi és reumatikus panaszokra, miközben családbarát medencék és sportpályák várják a látogatókat.
