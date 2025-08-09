Ingyenes hajózás a Dunán: Csodás panoráma pár perc alatt + gali

Két éve adták át a neszmélyi kompot, amely mára biztos kapocs a magyar és a szlovák Duna-part között. Bár az indulás után voltak kisebb fennakadások az üzemeltetésében, mára megbízhatóan közlekedik, és sokak kedvence lett. Az utazásért ma sem kell fizetni, így bárki felszállhat rá – legyen szó kerékpárosokról, gyalogosokról vagy autósokról.

A neszmélyi komp már két éve köti össze a magyar és a szlovák oldalt. Már csak a lávány miat is érdemes felszállni rá

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Indulás előtt azonban érdemes az utinform.hu oldalán ellenőrizni a menetrendet, ugyanis a Duna aktuális vízállása miatt előfordulhatnak változások. Alapesetben Neszmélyről napközben kétóránként indul a járat, amely negyedóra múlva tér vissza a túlpartról. Maga az átkelés mindössze tíz percig tart, de már ezért az élményért is érdemes vízre szállni.

Csodás a látvány a neszmélyi kompról

A hajóról olyan oldalát mutatja meg a Duna, amely a partról láthatatlan: a hullámok között tükröződő kék ég, a víz fölé hajló öreg fák, a szigetek zöldje és a túlpart csendes falvainak látképe. A part menti erdők, a kavicsos zátonyok és a madarak röpte együtt adják azt a különleges hangulatot, amit csak vízen érezhet az ember.

A második évforduló kapcsán az ujszo.hu megkereste Nagy Pétert, a fejlesztés szlovákiai partnerének, az Ister-Granum EGTC-nek az igazgatóját. A lapnak Nagy Péter elmondta, az elmúlt két évben több mint 60 ezer átkelésről tudnak beszámolni az általuk vezetett statisztikák alapján.