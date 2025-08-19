augusztus 19., kedd

Huba névnap

15°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges életmód

19 perce

A nem dohányzó falu, ahol a levegő mindig tiszta és a pihenés garantált

Címkék#Turizmus#Gosztola#dohányzó#nem#Közösség

Egyre többen keresik a csendes, nyugodt helyeket a pihenésre. Az új program kifejezetten nem dohányzó vendégek számára is vonzó.

Balogh Rebeka

Gosztola apró, festői falu Zala megyében, ahol mindössze 27 lakos él, és a település büszkén viseli a nem dohányzó címet – írta a borsonline.

A nem dohányzó falu:
A nem dohányzó falu: Balogh Bernadett önkormányzati képviselő, szállodavezető
Fotó: László Szabolcs

Nem dohányzó közösség és turizmus

A 80-as években, amikor a falu lakossága csak 16 fő volt, pályázatot nyújtottak be, amelyet megnyertek, mivel akkoriban egyetlen lakó sem dohányzott. A falu határában még ma is tábla hirdeti ezt a címet, és a helyiek büszkén követik az egészséges életmódot. Bár a látogatók között előfordulhat dohányzó, a helyiek közül nagyon kevesen gyújtanak rá.

A Gosztola Gyöngye Spa és Élményhotel a falu filozófiáját követi: a szállodában három kijelölt dohányzóhely található, az utcákon pedig nincsenek cigarettacsikkek. A cél, hogy a vendégek testi-lelki feltöltődést kapjanak egészséges környezetben.

A szálloda különleges programokat kínál, például jógafoglalkozásokat, hangfürdőket és erdőfürdőket, a környék pedig ideális a túrázásra és kerékpározásra. Gosztola így nemcsak nem dohányzó településként, hanem egészségtudatos turisztikai célpontként is kitűnik.

Forrás: Travelo

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu