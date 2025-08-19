A nem dohányzó falu, ahol a levegő mindig tiszta és a pihenés garantált

Gosztola apró, festői falu Zala megyében, ahol mindössze 27 lakos él, és a település büszkén viseli a nem dohányzó címet – írta a borsonline.

A nem dohányzó falu: Balogh Bernadett önkormányzati képviselő, szállodavezető

Fotó: László Szabolcs

Nem dohányzó közösség és turizmus

A 80-as években, amikor a falu lakossága csak 16 fő volt, pályázatot nyújtottak be, amelyet megnyertek, mivel akkoriban egyetlen lakó sem dohányzott. A falu határában még ma is tábla hirdeti ezt a címet, és a helyiek büszkén követik az egészséges életmódot. Bár a látogatók között előfordulhat dohányzó, a helyiek közül nagyon kevesen gyújtanak rá.

A Gosztola Gyöngye Spa és Élményhotel a falu filozófiáját követi: a szállodában három kijelölt dohányzóhely található, az utcákon pedig nincsenek cigarettacsikkek. A cél, hogy a vendégek testi-lelki feltöltődést kapjanak egészséges környezetben.

A szálloda különleges programokat kínál, például jógafoglalkozásokat, hangfürdőket és erdőfürdőket, a környék pedig ideális a túrázásra és kerékpározásra. Gosztola így nemcsak nem dohányzó településként, hanem egészségtudatos turisztikai célpontként is kitűnik.