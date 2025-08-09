Ekkor jön a teljes napfogyatkozás – ilyet ritkán látni!

1999. augusztus 11-én milliók figyelték lélegzet-visszafojtva, ahogy a nappal éjszakává változik néhány percre. Most ismét közeleg egy ilyen ritka pillanat, amely nemcsak az Atlanti-óceán felett, hanem Európa és Észak-Afrika egyes részein is teljes pompájában mutatkozik meg. A napfogyatkozásra 2026. augusztus 12-én kerül sor.

2026-ban lesz a napfogyatkozás

Forrás: Shutterstock

Európa több pontján teljes napfogyatkozás

A csúcspont az Atlanti-óceán északi térségében várható, de a legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon vagy a nyugati mediterrán térségben figyelhetik meg a teljes fázist. A Hold árnyéka ekkor teljesen eltakarja a Napot, lenyűgöző látványt nyújtva azoknak, akik jó helyen és időben figyelik az eget – írja a valol.hu.

Így láthatjuk Magyarországon

Hazánkban ezúttal csak részleges napfogyatkozás figyelhető meg, de így is érdemes lesz az eget kémlelni. A takarás mértéke akár 70 százalékos is lehet, attól függően, ki az ország mely részén tartózkodik. A biztonságos megfigyeléshez azonban mindenképpen speciális szemüveg vagy szűrős távcső használata szükséges.