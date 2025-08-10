augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillagok alatt

45 perce

Csillagok alatt a tatai Öreg-tónál a Nap titkai nyomában

Címkék#Öreg-tó#Nagy Sándor#Nap#TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum#Csillagok alatt#program#távcső#egyesület

Most bárki megnézhette a napfoltokat Tatán, a helyi amatőr csillagászok segítségével, akik négy távcsővel várták az érdeklődőket az Öreg-tó partján. A program különleges apropója, hogy hamarosan részleges napfogyatkozás lesz látható Európa felett.

Goletz-DeáK Viktória

Különleges program várta az érdeklődőket Tatán, az Öreg-tó partján, a Pötörke malom közelében szombaton délután. Négy távcső segítségével nézhették meg a Nap felszínén zajló izgalmas jelenségeket. Bár a napfogyatkozás hazánkból nem lesz látható jövőre, így is páratlan a látvány a távcsövekkel.  

NAPFOGYATKOZÁS
Ha a napfogyatkozást nem is lehet majd Tatáról látni jövőre, a Nap titkairól sokat megtudhattak az érdeklődők az Öreg-tó partján
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum szervezte a programot, ami a „Csillagok alatt” országos programsorozat része volt, melynek célja, hogy közelebb hozza a csillagászat világát a nagyközönséghez.

Napfogyatkozás helyett csillagles a tóparton

Nagy Sándor, a magyar csillagászati egyesület tatai csoportjának vezetője mesélt nekünk az eseményről. 
– Bár meleg volt a délután, azért sokan sétálgattak a tóparton, és összesen mintegy százötven ember biztosan belenézett a távcsövekbe – mondta. Négy távcsővel érkeztek, amelyek között három hidrogén alfa típusú, speciális készülék volt, ezekkel a Nap kromoszférájának jelenségeit tudták megmutatni az érdeklődőknek. A negyedik egy hagyományosabb távcső volt, amelyre utólag napszűrőt szereltek, így a Nap felszínét, a fotoszférát lehetett vizsgálni.

– A Napfelszínén megfigyelhetőek voltak a napfoltok, ezek a mágneses tevékenységek helyei – magyarázta Nagy Sándor. – A hidrogén alfa távcsövek pedig olyan jelenségeket mutattak meg, mint a protuberanciák, vagyis a napkoronából kiinduló ívszerű kitüremkedések a Nap peremén, amelyek olyanok, mintha kis napkitörések lennének. Ezeket a színes, hullámzó alakzatokat különösen látványos volt szemügyre venni. 
A bemutatón kisgyerekektől az idősekig sokan részt vettek, sőt, néhány külföldi látogató is kíváncsian csatlakozott.

Folytatódik a Csillagok alatt” 

A tatai bemutató az országos „Csillagok alatt” programsorozat első állomása volt, amely augusztus 9. és körülbelül 16-a között zajlik. A sorozat résztvevői országszerte tartanak hasonló eseményeket, céljuk a csillagászat népszerűsítése. 
– Jövő héten pénteken további bemutatókat tartunk a tatai csillagdában” – árulta el Nagy Sándor. Az esti programokon elsősorban csillaghalmazokat, kettőscsillagokat, ködösségeket figyelnek meg, és ha az idő engedi, meteorokat is lehet majd látni.

A szombati, agostyáni eseményre pedig bárki érkezhet, érdemes piknikező takaróval, ülőalkalmatossággal érkezni, hiszen a program a meteormegfigyelésről szól majd. 
– Lesznek távcsöves bemutatók, és közösen ismerjük meg az égbolt csillagképeit, egyfajta csillagtúrára invitálva az érdeklődőket.

GALÉRIA: Csillagászok naplesen (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu