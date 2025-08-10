Csillagok alatt a tatai Öreg-tónál a Nap titkai nyomában

Különleges program várta az érdeklődőket Tatán, az Öreg-tó partján, a Pötörke malom közelében szombaton délután. Négy távcső segítségével nézhették meg a Nap felszínén zajló izgalmas jelenségeket. Bár a napfogyatkozás hazánkból nem lesz látható jövőre, így is páratlan a látvány a távcsövekkel.

Ha a napfogyatkozást nem is lehet majd Tatáról látni jövőre, a Nap titkairól sokat megtudhattak az érdeklődők az Öreg-tó partján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum szervezte a programot, ami a „Csillagok alatt” országos programsorozat része volt, melynek célja, hogy közelebb hozza a csillagászat világát a nagyközönséghez.

Napfogyatkozás helyett csillagles a tóparton

Nagy Sándor, a magyar csillagászati egyesület tatai csoportjának vezetője mesélt nekünk az eseményről.

– Bár meleg volt a délután, azért sokan sétálgattak a tóparton, és összesen mintegy százötven ember biztosan belenézett a távcsövekbe – mondta. Négy távcsővel érkeztek, amelyek között három hidrogén alfa típusú, speciális készülék volt, ezekkel a Nap kromoszférájának jelenségeit tudták megmutatni az érdeklődőknek. A negyedik egy hagyományosabb távcső volt, amelyre utólag napszűrőt szereltek, így a Nap felszínét, a fotoszférát lehetett vizsgálni.

– A Napfelszínén megfigyelhetőek voltak a napfoltok, ezek a mágneses tevékenységek helyei – magyarázta Nagy Sándor. – A hidrogén alfa távcsövek pedig olyan jelenségeket mutattak meg, mint a protuberanciák, vagyis a napkoronából kiinduló ívszerű kitüremkedések a Nap peremén, amelyek olyanok, mintha kis napkitörések lennének. Ezeket a színes, hullámzó alakzatokat különösen látványos volt szemügyre venni.

A bemutatón kisgyerekektől az idősekig sokan részt vettek, sőt, néhány külföldi látogató is kíváncsian csatlakozott.

Folytatódik a Csillagok alatt”

A tatai bemutató az országos „Csillagok alatt” programsorozat első állomása volt, amely augusztus 9. és körülbelül 16-a között zajlik. A sorozat résztvevői országszerte tartanak hasonló eseményeket, céljuk a csillagászat népszerűsítése.

– Jövő héten pénteken további bemutatókat tartunk a tatai csillagdában” – árulta el Nagy Sándor. Az esti programokon elsősorban csillaghalmazokat, kettőscsillagokat, ködösségeket figyelnek meg, és ha az idő engedi, meteorokat is lehet majd látni.