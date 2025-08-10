Videón az elfeledett titkok és a múlt emlékei Nagymaroson

Ha jártál már Nagymaroson, talán feltűnt egy különös, elhagyatott épület, amely hosszú évek óta némán őrzi a múlt emlékeit. A nagymarosi szálloda falait a természet lassan visszafoglalja, megfakultak a színek, és a történelem poros lapjai suttognak az itt maradt tárgyak között.

Legendák és törénetek és kérdések veszik körül az elhagyott nagymarosi szálloda falait.

Forrás: Urbex Hungary/Facebook

Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában közösségi oldalán megosztott friss videó egy izgalmas kalandra hív: felfedezhetjük ezt a rejtélyes, kihalt szállodát, amely hajdanán a Dunakanyar és Visegrád csodás panorámáját kínálta volna vendégeinek.

A nagymarosi szálloda elfeledett szobái

A felvételeken végigsétálva a hosszú, kihalt folyosókon, ahol ma már csak az idő és az enyészet uralkodik, könnyen elképzelhetjük, hogy itt egykor emberek élete zajlott. Az ajtók mögött elhagyott szobák, bennük régi függönyök, kopott kulcstáblák, egykoron kész recepció – mind arra emlékeztet, hogy valami szándékos történt itt, valami, ami mégis sosem teljesedett be.

Tény vagy mítosz?

A nagymarosi szálló eredetileg az 1980-as évek végén épült, az egykori Bős–nagymarosi vízlépcső projekt részeként. A Dunakanyar történetében ekkor jelentős munkálatok indultak, és a térségbe egy hatalmas létszámú munkásgárda érkezett. A szálláshelyek megoldására többféle helyszín szolgált: ideiglenes konténertelepek, kollégiumok, illetve átalakított állami üdülők.

Mára vandálok és hajléktalanok vették birtokba a csodás panorámát ígérő szállodát

Forrás: Urbex Hungary/Facebook

A történet szerint ezt az épületet osztrák kivitelezőknek szánták munkásszállóként. Ha megvalósult volna az elképzelés, a vendégek az ablakból a Dunakanyar és Visegrád lélegzetelállító panorámájában gyönyörködhettek volna. Ám az épület hivatalosan sosem fogadott vendégeket, annak ellenére, hogy a kulcstáblák, a recepció és a függönyök már a helyükön voltak, mintha csak vártak volna valamire.

A hatalom közbeszólt

1989-ben politikai tiltakozások közepette, a Németh-kormány döntése nyomán leállították a vízlépcső építését. Ez a lépés meghiúsította az épület eredeti funkcióját, és a szálloda soha nem kezdte meg működését.

Az ezt követő években több hasznosítási terv is felmerült a helyi épületre vonatkozóan: turistahotel, menekültszállás, rehabilitációs központ vagy nevelőotthon is szóba került, ám mindegyik megvalósítását a helyi lakosság ellenállása vagy a finanszírozási hiány akadályozta meg. Így az épület továbbra is üresen áll, az idő vasfoga pedig lassan elnyeli.