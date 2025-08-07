augusztus 7., csütörtök

Számlaváltozás

1 órája

Meglepő változásra készül az MVM – ilyen számlát még nem kaptunk

Címkék#számla#MVM#energia kwh#földgáz mj#rezsiboxban#ügyfél#árak

Kemma.hu

Augusztus 1-jétől módosul az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák első oldala, azon belül is a „rezsibox” tartalma változik. Ez az a rész, ahol az ügyfelek a legfontosabb információkat találják a fogyasztásról és az árakról. Az új szabályozás értelmében mostantól egy új adat is bekerül ide: tájékoztató jelleggel feltüntetik, hogy mennyibe került volna az adott időszak energiafogyasztása piaci áron, rezsicsökkentés nélkül – figyelmeztet az mvmnext.hu.

Az MVM új számlaképe piaci árakat is tartalmaz majd a rezsiboxban. Forrás:mvm.hu / Fotó: Kondella Misi Photography
Az MVM új számlaképe piaci árakat is tartalmaz majd a rezsiboxban.
Forrás:mvm.hu / Fotó: Kondella Misi Photography

MVM számla: a rezsiboxban mutatják meg, mennyit spórolunk

A változtatás célja az átláthatóság növelése: az MVM szerint a piaci árak feltüntetésével érzékeltetni szeretnék, mekkora támogatásban részesülnek az ügyfelek a rezsicsökkentés révén. Fontos kiemelni: a rezsicsökkentés rendszere nem változik, a kedvezményes fogyasztási keretek továbbra is érvényben maradnak.

Az új kedvezményes év is változatlan feltételekkel indul 2025. augusztus 1-jén:

Lakossági ügyfelek esetén:

  • Villamos energia: évi 2523 kWh
  • Földgáz: évi 63 645 MJ

Nem lakossági ügyfeleknek:

  • Villamos energia: évi 4606 kWh
  • Földgáz: évi 54 810 MJ

Az új adatokról a következő helyeken találhatunk bővebb információkat:

Villamos energia: mvmnext.hu/aram/Szamlamagyarazat

Földgáz: mvmnext.hu/foldgaz/Szamlamagyarazat

 

