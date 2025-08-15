augusztus 15., péntek

Fertőzés

1 órája

Dráma: fertőzött állatok jelentek meg

Ijesztő fertőzött állatok jelentek meg. Egy különös vírus mutáns állatokat hozott létre. A mutáns nyulak fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg.

Kemma.hu

Az Egyesült Államokban egy különleges vírus támadta meg a nyulakat. Úgynevezett „Frankenstein-nyulak" jelentek meg az Egyesült Államokban, Colorado államban. Azóta már más államokból is jelentettek fertőzött, mutáns nyulakat. A fertőzött nyulak fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg. - számolt be az origo.hu

mutáns nyulak
Mutáns nyulak jelentek meg az Egyesül Államokban.
Fotó: Daily Mail

Más államokban is megjelentek a mutáns nyulak

A furcsa és ijesztő eset után már Minnesota és Nebraska államokban, St. Paul és Minneapolis nagyvárosok közelében is jelentettek eseteket. A háttérben egy Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak egyik ismert vírusos megbetegedése. A betegség szúnyogok, bolhák és kullancsok csípése által terjed különösen a melegebb hónapokban. A fertőzött vadnyulak esetében képesek maguktól meggyógyulni, mivel a kinövések idővel visszafejlődnek, azonban a házi nyulakra veszélyesebb a fertőzés. Esetükben a tünetek súlyosabbak és rákos daganatok kialakulása is előfordulhat, így esetükben orvosi ellátás szükséges.

Bár a kinövések ijesztőek, a vírus kizárólag nyulakra veszélyes, és nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára. De azért az érintett négylábúakkal való érintkezést ajánlott kerülni, hogy ezzel is megelőzzék a vírus további terjedését a vadon élő és házi állatok között. - írja az origo.hu

 

