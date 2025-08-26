1 órája
Éves műszaki vizsga a 10 évnél idősebb autóknak? Rengeteg autós pórul járhat
Egy új brüsszeli javaslat sok autóst érinthet kellemetlenül. A műszaki vizsga gyakorisága is változhat, ha elfogadják az elképzelést. Az intézkedés célja nemes, de nem mindenki örül neki.
Jelentős szigorítás jöhet a 10 évnél idősebb járműveknél. Évente lenne kötelező a műszaki vizsga. A terv nagy port kavart.
Műszaki vizsga minden évben?
Az Európai Bizottság szerint a régebbi autók fokozott kockázatot jelentenek a közlekedésbiztonságra és a környezetre, ezért a jelenlegi kétéves vizsgáztatás helyett éves kötelezettséget írnának elő a 10 évnél idősebb autók esetében. Bár a cél nemes – tisztább levegő, kevesebb baleset –, a terv gazdasági és társadalmi vitákat szült – írja az autoszektor.hu oldala.
Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Regionális Szervezetének elnökét kérdeztük arról, hogy mit gondol a témában, véleménye szerint ő nem ért egyet ezzel a tervezettel, ez nem egy szakmai döntés. A kocsikat egyedileg kellene megvizsgálni:
Én már láttam 10-éves nagyon jó állapotú, és 2-éves nagyon rossz állapotú autót közlekedésbiztonságilag
Szerinte a jelenlegi 2-éves periódus amelyben a kocsikat vizsgálják megfelelő és véleménye szerint az ellenőrzést kellene inkább fokozni.
Drága műszaki ellenőrzések jöhetnek
A vizsga árának megduplázódására is számítani lehet: Szlovákiában például a mostani 85 eurós díj 170 euróra nőhet az új mérőeszközök miatt. Hasonló mértékű drágulás várható Németországban is. Eközben egyes országokban – például Lengyelországban – ma még csak 24 euró egy vizsga, így az uniós szinten egységesített szigor jelentős különbségeket törölhetne el.
Apró hibák, nagy bukás
Ahogy arról korábban mi is írtunk, már most is meglepő dolgokon elbukhat egy autó a vizsgán. Egy rosszul elhelyezett telefontartó, egy hiányzó napellenző vagy épp egy szabálytalan abroncsméret is elég lehet az elutasításhoz. Sokak számára meglepő lehet az is, hogy a nem megfelelően felszerelt gyári tartozék vagy a fóliázott ablak is kizáró ok lehet.
