Éves műszaki vizsga a 10 évnél idősebb autóknak? Rengeteg autós pórul járhat

Jelentős szigorítás jöhet a 10 évnél idősebb járműveknél. Évente lenne kötelező a műszaki vizsga. A terv nagy port kavart.

A szigorítás szerint a 10 évnél idősebb autók évente esnének át műszaki vizsgán – ez jelentős többletterhet róhat a tulajdonosokra

Forrás: vg.hu

Műszaki vizsga minden évben?

Az Európai Bizottság szerint a régebbi autók fokozott kockázatot jelentenek a közlekedésbiztonságra és a környezetre, ezért a jelenlegi kétéves vizsgáztatás helyett éves kötelezettséget írnának elő a 10 évnél idősebb autók esetében. Bár a cél nemes – tisztább levegő, kevesebb baleset –, a terv gazdasági és társadalmi vitákat szült – írja az autoszektor.hu oldala.

Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Regionális Szervezetének elnökét kérdeztük arról, hogy mit gondol a témában, véleménye szerint ő nem ért egyet ezzel a tervezettel, ez nem egy szakmai döntés. A kocsikat egyedileg kellene megvizsgálni:

Én már láttam 10-éves nagyon jó állapotú, és 2-éves nagyon rossz állapotú autót közlekedésbiztonságilag

Szerinte a jelenlegi 2-éves periódus amelyben a kocsikat vizsgálják megfelelő és véleménye szerint az ellenőrzést kellene inkább fokozni.

Drága műszaki ellenőrzések jöhetnek

A vizsga árának megduplázódására is számítani lehet: Szlovákiában például a mostani 85 eurós díj 170 euróra nőhet az új mérőeszközök miatt. Hasonló mértékű drágulás várható Németországban is. Eközben egyes országokban – például Lengyelországban – ma még csak 24 euró egy vizsga, így az uniós szinten egységesített szigor jelentős különbségeket törölhetne el.