Rakétatámadás érte Munkácsot: képeken a pusztítás

Az Origo beszámolója szerint a Munkács elleni orosz rakétatámadás következtében tizenkét ember sérült meg, akik közül öt fő maradt kórházi ellátásban, egyiküket átszállították a megyei kórházba. A helyszínen operatív törzset állítottak fel, ahol a katonai közigazgatás és a városi hatóságok képviselői koordinálják a mentési munkálatokat.

Munkácsot érte rakétatámadás

Forrás: karpatalja.ma

Cirkálórakéták találták el Munkácsot

A találat egy helyi vállalat területén okozott komoly károkat és tüzet, a hatóságok ezért arra figyelmeztették a lakosságot, hogy zárják be az ablakokat, és ne hagyják el otthonaikat.