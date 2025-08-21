augusztus 21., csütörtök

Orosz-ukrán háború

1 órája

Rakétatámadás érte Munkácsot: képeken a pusztítás

Címkék#orosz-ukrán háború#tűz#orosz rakétatámadás#Munkács#rakétatámadás

Sokkoló hírre ébredtünk ma. Csütörtökön hajnalban ugyanis rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkács városát, amelynek következtében legalább tizenkét ember megsérült.

Kemma.hu

Az Origo beszámolója szerint a Munkács elleni orosz rakétatámadás következtében tizenkét ember sérült meg, akik közül öt fő maradt kórházi ellátásban, egyiküket átszállították a megyei kórházba. A helyszínen operatív törzset állítottak fel, ahol a katonai közigazgatás és a városi hatóságok képviselői koordinálják a mentési munkálatokat.

Munkácsot érte rakétatámadás
Munkácsot érte rakétatámadás
Forrás: karpatalja.ma

Cirkálórakéták találták el Munkácsot

A találat egy helyi vállalat területén okozott komoly károkat és tüzet, a hatóságok ezért arra figyelmeztették a lakosságot, hogy zárják be az ablakokat, és ne hagyják el otthonaikat.

 

