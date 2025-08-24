Múltról, jövőről két jó pihenőpad

A kisközség honlapján olvasható tájékoztatás szerint ez a két pad néhány korábbi korosztálynak ismerős lehet, sokan beszélgethettek már itt. A régi emlékeket megőrizte egy összetartó közösség, néhány ügyes, szorgos kéznek köszönhetően újra része lehet egy közösségnek. Itt üldögélve lehet elmélkedni a múltról, szabad tervezni a jövőt.