Mogyorósbánya
44 perce
Múltról, jövőről két jó pihenőpad
A hangulatos kis település egyik központi térsége, a Hősök tere, helyi igényeknek, lakossági kéréseknek eleget téve, két pihenőpaddal gazdagodott.
A kisközség honlapján olvasható tájékoztatás szerint ez a két pad néhány korábbi korosztálynak ismerős lehet, sokan beszélgethettek már itt. A régi emlékeket megőrizte egy összetartó közösség, néhány ügyes, szorgos kéznek köszönhetően újra része lehet egy közösségnek. Itt üldögélve lehet elmélkedni a múltról, szabad tervezni a jövőt.
