Tatabánya rockerei: így tomboltatok a Rockdiszkóban 2008-ban+FOTÓK

Nyáron, a fesztiválszezonban a Roxxy minden hétvégén rockdiszkót tartott, év közben pedig a koncertmentes péntekeken és szombatokon pörögtek a lemezek. A 2008. márciusi képeken a dühöngő mindig tele volt energiával: a fiatalok ugráltak, bólogattak a riffekre, nevetés és üvöltés keveredett a torzított gitárok hangjával. Minden fotó egy darabka múltidéző hangulatot őriz: akkoriban a Roxxy Music Tatabánya rockéletének epicentruma volt. Ismét mindenki "Raábzolija" képeit hoztuk el.

Múltidéző: így buliztatok 2008-ban a Roxxyban

Forrás: Raáb Zoltán/Facebook/KPVDSZ

Múltidéző pillanatok a Roxxy-ból

A fotókon látható arcok a klub keménymagját képviselik: akik a legnagyobb slágerekre ugráltak, énekeltek, és egész este a tánctéren élvezték a zenét. Beszéljenek Raáb Zoltán képei!