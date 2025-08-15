augusztus 15., péntek

Múltidéző

1 órája

Tatabánya rockerei: így tomboltatok a Rockdiszkóban 2008-ban+FOTÓK

Címkék#Tatabánya#Roxxy Music#múltidéző

A Roxxy nem csak egy szimpla klub: itt bömbölt a gitár, itt zúztak a dobok, és itt találkozott a tatabányai keménymag. A lassan nagykorú, 2008 márciusi rockdiszkó fotói igazi múltidéző pillanatokat őriznek a klub legendás bulijairól.

Nyáron, a fesztiválszezonban a Roxxy minden hétvégén rockdiszkót tartott, év közben pedig a koncertmentes péntekeken és szombatokon pörögtek a lemezek. A 2008. márciusi képeken a dühöngő mindig tele volt energiával: a fiatalok ugráltak, bólogattak a riffekre, nevetés és üvöltés keveredett a torzított gitárok hangjával. Minden fotó egy darabka múltidéző hangulatot őriz: akkoriban a Roxxy Music Tatabánya rockéletének epicentruma volt. Ismét mindenki "Raábzolija" képeit hoztuk el.

Múltidéző: így buliztatok 2008-ban a Roxxyban
Múltidéző: így buliztatok 2008-ban a Roxxyban
Forrás: Raáb Zoltán/Facebook/KPVDSZ

Múltidéző pillanatok a Roxxy-ból

A fotókon látható arcok a klub keménymagját képviselik: akik a legnagyobb slágerekre ugráltak, énekeltek, és egész este a tánctéren élvezték a zenét. Beszéljenek Raáb Zoltán képei!

GALÉRIA: így tomboltatok a 2008-ban a Roxxyban

Fotók: Raáb Zoltán
