Retró fotók: így csobbant Komárom-Esztergom vármegye a múlt században

Ha már a nyár utolsó hónapjához értünk, ideje egy kicsit visszatekinteni a fürdőzések aranykorára. Komárom-Esztergom megye strandjai a XX. században is népszerű célpontok voltak, ahol generációk tanultak úszni, napoztak, vagy épp limonádét ittak a fák árnyékában. Most régi fotókon elevenednek meg azok az idők, amikor a strandolás nemcsak kikapcsolódás, hanem társasági esemény is volt. Lássuk mai múltidézőnket!

Múltidéző: így strandolt a megye a múlt században

A komáromi termálfürdőt – mai nevén Brigetio Gyógyfürdőt – már a ’70-es, ’80-as években is rengetegen látogatták. A fürdő hévízkútját 1965-ben fúrták, és a 62 Celsius-fokos víz azóta is vonzza a gyógyulni vágyókat.

Tatabányán sem volt hiány strandélményekből: a Cseri Strand már 1920-ban megnyílt, majd hosszabb szünet és felújítás után 2009-ben Gyémánt Fürdőként született újjá. A város másik fürdőhelye, az Oázis 2000-ig üzemelt.

Az esztergomi Szent István Gyógyfürdő 1912 óta várja a fürdőzőket – a helyet Babits Mihály is szívesen látogatta.

Dorogon pedig az 1950-es évektől kialakult mesterséges Palatinus-tó vált népszerű strand- és búvárparadicsommá, ahol még víz alatti múzeum is található.

Tata városa a strandolás szempontjából is kiemelkedő volt. A Fényes Fürdő a meleg vizű forrásairól volt híres, a XX. század derekán igazi népszerű nyári célpont volt. A természetes források táplálta tavak tiszta vize és a nádas környezet különleges élményt nyújtott. Emellett az Öreg-tó partján is működött strand, bár az inkább a városi strandolás, evezés, csónakázás kedvelőinek számított ideális célpontnak.

A 80-as évektől működő ácsi termálfürdő szintén népszerű hely volt a helyiek körében. A termálvizes medencéjét sokan keresték fel gyógyulási céllal is, de családok is szívesen strandoltak itt a nyári hónapokban.

Lábatlanban a Duna-part egy szakasza hivatalosan is kijelölt szabadstrand volt, ahol már a 60-as, 70-es években is rendszeresen fürödtek. Bár nem klasszikus strandfürdő, mégis sok emlék kötődik hozzá.

Hasonlóan Lábatlanhoz, Nyergesújfalunál is volt aktív fürdőélet a Duna-parton. A nyári fürdőzéshez egykor öltözők és stégek is tartoztak, ma azonban ezeknek már kevés nyoma van.