Három hét, és itt a esztergomi térség legnagyobb jótékonysági motorosfesztiválja

Lassan nincs olyan motoros az észak-dunántúli régióban, de a határon túl is, aki ne hallott volna a Vaszary Kolos Kórház javára szervezett felvonulásról. Idén is izzíthatják vasparipákat, a települések pedig készüljenek az integetésre.

Motorosok is Lehetnek Angyalok: itt az idei dátum

Fotó: Feleki Marietta / Forrás: 24 Óra

Motorosok lehetnek angyalok - jönnek az utakon

A motorostársadalom szép összefogása az évről évre egyre több résztvevővel startoló Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás Dorog és Esztergom térségében. Az esztergomi kórház javára szervezett akció 11 éve indult útjára, és a szűkebb és tágabb térség szívügye lett.

Az idei felvonulásra már hónapok óta kaphatóak a támogatói matricák - aki vonulni szeretne, csak ennek megvásárlásával teheti meg, de bárki vásárolhat belőlük, illetve a logózott pólóból is. A bevétel teljes egészében a Vaszary Kolos Kórháznak megy majd.

A tavalyi bevétel például több mint hatmillió forintra rúgott.