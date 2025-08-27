26 perce
Három hét, és itt a esztergomi térség legnagyobb jótékonysági motorosfesztiválja
Jószívű motoros angyalok lepik el az utat hamarosan. Mondjuk, mikor integethettek a Motorosok is Lehetnek Angyalok résztvevőinek.
Lassan nincs olyan motoros az észak-dunántúli régióban, de a határon túl is, aki ne hallott volna a Vaszary Kolos Kórház javára szervezett felvonulásról. Idén is izzíthatják vasparipákat, a települések pedig készüljenek az integetésre.
Motorosok lehetnek angyalok - jönnek az utakon
A motorostársadalom szép összefogása az évről évre egyre több résztvevővel startoló Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás Dorog és Esztergom térségében. Az esztergomi kórház javára szervezett akció 11 éve indult útjára, és a szűkebb és tágabb térség szívügye lett.
Az idei felvonulásra már hónapok óta kaphatóak a támogatói matricák - aki vonulni szeretne, csak ennek megvásárlásával teheti meg, de bárki vásárolhat belőlük, illetve a logózott pólóból is. A bevétel teljes egészében a Vaszary Kolos Kórháznak megy majd.
A tavalyi bevétel például több mint hatmillió forintra rúgott.
Elképesztő: több mint hatmillió forintot gyűjtöttek a motorosok a kórháznak
Még lehet regisztrálni
A rendezvény szervezője, a a dorogi Lehotay- motorosbolt, és a rendezvény lelke, Lehotay Kata ismét kiemelte: a cél egyrészt a jótékonyság, másrészt az, hogy a motorosokról alkotott negatív képet felülírják.
Az idei esemény Facebook-oldalán részletezik: a felvonulás mellett idén is ebéddel és koncertekkel kedveskednek minden résztvevőnek, támogatónak.. Regisztálni a motorosboltban hétköznap 9-től 17 óráig, szombaton 9-től délig, a felvonulás napján 10:30-ig lehet. A felvonulásra szeptember 13-án szombaton 11:30-ig lesz a gyülekező a dorogi Otthon téren, a József Attila Művelődési Ház előtt. A felvonulás végállomása az esztergomi Zöld parkoló és az egykori Vasas pálya a Prímás-szigeten
A felvonulás ötletének történetéről megindító interjúban mesélt a tavalyi jubileumi esemény előtt Lehotay Kata főszervező.