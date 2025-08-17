augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megosztó

1 órája

Ki az a fiatal rapper, akiről most minden tiktokos beszél? Minden Mollywoodról!

Címkék#zene#megosztó#SoundCloudon#Molly#rap#TikTok

Egy budapesti fiatal neve egyre gyakrabban tűnik fel TikTok-videókban és a SoundCloud-lejátszási listákon. Mollywood zenéje és stílusa megosztja a közönséget, mindenesetre a social médiában gyorsan ismertté vált a rapper.

Egyre több TikTok-videó alatt hallani a nevét, a SoundCloudon pedig sorra pörögnek a számai. Mollywood, a budapesti fiatal rapper, az internet új hullámának egyik friss arca, de vajon ki is ő, és miért beszél róla ennyi fiatal?

Mollywood és Haze Tomika
Mollywood és Haze Tomika
Forrás: TikTok

Mollywood és Haze Tomika

Mollywood a magyar rap- és "trap"-színtér legfiatalabb hullámához tartozik. Pályáját az online térben kezdte, ahol az első feltöltött dalai néhány hét alatt több ezer lejátszást értek el. Különösen a TikTok platformon terjedt el, ahol a felhasználók videóik alá vágták be a zenéit. Mollywood neve gyakran vált ki kritikus hozzászólásokat az online térben. Ez a gyors láthatóság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a neve rövid időn belül bekerüljön a fiatalok digitális zenei szótárába.

Mollywood és Haze Tomika elmondásuk szerint jó kapcsolatban, ahogy ők fogalmazták: „chillben” vannak egymással. Fellépéseiken gyakran együtt láthatók a színpadon, ahol közösen pörgetik a közönséget és ugrálnak a zenére. Mollywood valódi neve és életkora jelenleg nem ismert, egyelőre rejtély övezi őt. Haze Tomika, polgári nevén Oláh Tamás, Dunaújvárosból származó fiatal rapper és zenekészítő, szerepel a Telekom Spots esemény ajánló platformján is. A „Gitano” című számmal lett ismert a SoundCloudon, később kiadta Átlsg Felett című első kislemezét, amin több zenét is ő maga csinált. Szerepelt Mollywood új albumán, az Europán is, ahol ő volt az egyetlen vendégelőadó.

Zenei stílusa és témái

Mollywood hangzásvilága a trap, a cloud rap és az ‘emo-rap’ stílusokból merít. Dalai gyakran lassú, melankolikus hangzásvilágot kapnak, sokszor „slowed & reverb” feldolgozásban is elérhetők, ami különösen népszerű a tinédzserek körében. A szövegekben a városi életérzés, személyes vívódások és romantikus témák keverednek. Így például:

  • Virágok - érzelmes, lassabb tempójú szám, ami a TikTok-on is futott.
  • Kesha - energikusabb, bulisabb hangzás.
  • Körhinta - több változatban is elérhető, köztük lassított feldolgozásban.

Merre tart?

Egy TikTok-videóban Mollywood arról beszélt, hogy visszaköltözik Budapestre. Mondataiba gyakran kevert angol és német kifejezéseket: egy-egy „hell-nah” vagy „hell-ya” mellett az „Újpesti” is könnyedén „New-pesti”-vé vált. Bár a többnyelvűség önmagában előny lehet, az ilyen váltások a beszélgetésben különös hatást keltenek.

Mollywood már lépett fel élőben, TikTok-videóin pedig gyakran feltűnik, hogy a dalokban vagy a beszélgetésekben erősen káromkodik, olykor indokolatlanul, és gyakran érinti a droghasználat témáját is. Dalszövegei sokszor nehezen követhetők, a stílusa pedig a fiatalok számára az „extrém” és „kemény” imidzset sugallja. Összességében a digitális térben egy provokatív, megosztó figuraként van jelen, aki sajátos módon építi a rajongótáborát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu